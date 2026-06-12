【漢字クイズ】「湯之元」はなんて読む？そのまま読んでみて... ！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「湯之元」はなんて読む？

「湯之元」という漢字を見たことはありますか？ 鹿児島県にある駅名で、答えはひらがな4文字です。 いったい、「湯之元」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ゆのもと」でした。 湯之元駅は、鹿児島県日置市に位置する駅。 駅のある日置市は、県都鹿児島市など4つの市に隣接し、西側には日本三大砂丘のひとつである美しい吹上浜と東シナ海が広がっています。 また、古の情緒あふれるこの街は、「妙円寺詣り」などの伝統行事、名高い薩摩焼、そして優れた泉質の温泉といった豊かな歴史・観光資源に恵まれているのが魅力ですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR九州』

・『鹿児島県日置市 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部