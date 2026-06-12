MUCHAの夏限定キット登場！地中海を感じる香りで贅沢ボディケア

芸術家・ミュシャの世界観を受け継ぐブランドMUCHAから、夏限定の「モンテカルロ スペシャルボディケアキット」と「シーズナルキット」が2026年6月11日（木）に登場します。地中海の陽光や海風を思わせる爽やかな香り「モンテカルロ」を楽しめる特別なコレクションは、暑い季節を心地よく過ごしたい大人の女性にぴったり。毎日のボディケアを優雅なリラックスタイムへと導いてくれます。

地中海の風を感じる「モンテカルロ」の香り

「モンテカルロ」は、1897年のポスター作品『モナコ・モンテカルロ』から着想を得たフレグランスです。

ベルガモットとタンジェリンが弾けるように香るトップノートから始まり、ジャスミンとミュゲが透明感あふれる華やかさを演出。ラストはシダーウッドとアンバーが穏やかに香り、洗練された余韻を残します。

爽やかなシトラスと奥行きのあるウッディノートが重なり合う香りは、まるで南仏のリゾート地を訪れたかのような開放感を楽しめるのが魅力。暑い季節にも心地よく使える、夏にぴったりのフレグランスです。

オードトワレ40mL

オードトワレ13mL

オードトワレ8mL

また、「オードトワレ40mL モンテカルロ 1897」「オードトワレ13mL モンテカルロ 1897」「オードトワレ8mL モンテカルロ 1897」も展開されており、香りの世界観を幅広く堪能できます。

ジョンマスターオーガニックのカッサブラシ登場！頭皮をほぐして美髪ケアを叶える新習慣

夏限定キットで香りを満喫

価格：7,700円

注目は、リキッドボディソープとボディローションをセットにした「モンテカルロ スペシャルボディケアキット」。毎日のバスタイムから保湿ケアまで、モンテカルロの香りをたっぷり楽しめる贅沢なセットです。

内容：リキッドボディソープ モンテカルロ／ボディローション モンテカルロ

価格：5,060円

さらに直営店舗限定で販売される「シーズナルキット」も登場。持ち運びしやすいアイテムが揃い、外出先でも爽やかな香りを楽しめる夏限定ならではの内容となっています♡

内容：ミュシャ ボディミスト アイスモンテカルロ／ソディアックサインフレグランスオイル各種 または ナンバーオイル各種

単品アイテムも見逃せない

「ミュシャ ボディミスト アイスモンテカルロ」は45mL入りで4,290円。メントール配合によるひんやりとした使用感が特徴で、暑い日のリフレッシュタイムにぴったりです。

ビタミンC誘導体やナイアシンアミドなどの保湿成分も配合されており、乾燥対策にも活躍します。

「リキッドボディソープ モンテカルロ」は280mLで5,830円。きめ細かな泡が肌を包み込み、すっきりとした洗い上がりを叶えます。

「ボディローション モンテカルロ」は280mLで6,270円。みずみずしいジェル状テクスチャーでベタつきにくく、暑い季節でも快適に使えるのが魅力です。

ボディソープと併用することで、香りの余韻をより長く楽しめます。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

©Mucha Trust 2026

この夏だけの特別な香り体験を

夏限定で登場するMUCHAのモンテカルロコレクションは、爽やかさと上品さを兼ね備えた香りで毎日のケア時間を格上げしてくれるアイテムばかり。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。地中海の風を感じるような心地よい香りに包まれながら、この夏だけの特別なボディケア体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪