癒されるーーーッッ♡【ミスド】暑い日のお供に！「ひんやりドリンク」はいかが？

ジメジメと蒸し暑い日には、暑さを吹き飛ばすような「ひんやりドリンク」が飲みたくなるもの。【ミスタードーナツ】では、食感も楽しめる冷たいドリンクを期間限定で販売中です。フルーツの爽やかな味や独特の食感に、心も体も癒されるかも！ 今回は、実際に飲んだインスタグラマーさんのレポートをもとに、ミスドの「ひんやりドリンク」をご紹介します！

シャリシャリ氷にフルーツ味のゼリーの食感

@megumiko_maniaさんが「これ、暑い日に飲んだら優勝です」と、紹介している「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」。香港の「ヨンジーガムロ」というスイーツをイメージしたフローズンドリンクで、具材には、マンゴーゼリー、グレープフルーツゼリー、パールタピオカを使用。ひんやり感が楽しめるマンゴー味の氷がベースになっているので、シャリシャリとした氷の歯ざわりとゼリーをもぐもぐと噛む食感が同時に楽しめます。

パイン好き必見！ 果肉たっぷりフローズンドリンク

台湾スイーツをヒントに開発された「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」。パイン味の氷に角切りパイナップル、パインゼリー、ナタデココを加えたフローズンドリンクです。@megumiko_maniaさんによると、「どこを飲んでもカットパインが入ってくるくらい、果肉たっぷり」なのだそう。パインの爽やかな味とナタデココの食感で、夏バテしそうな時に飲めば元気になれるかも。

ぷにゅん食感のフングイ入りフルーツティ

台湾発祥のスイーツでぷにゅんとした食感が特徴の「フングイ」ですが、日本では、“フングイ × フルーツティ”の組み合わせに、ミスドを連想する人も多いかも。「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」は、ベースのジャスミンティに、フングイ、パイン、マンゴー、パッションフルーツを組み合わせた、具材たっぷりのドリンク。さっぱりとしたジャスミンティがベースのため、フルーツの甘みを感じながら爽やかに飲めそう。@megumiko_maniaさんは、「この新作、かなり当たりかも」と、気に入っている様子。

アールグレイが香る大人な味わい

「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」は、アールグレイティがベースのフルーツティ。アールグレイティの華やかな香りに、ライチ、レッドドラゴンフルーツ、ピーチの甘みが重なる味わいで、気分をリフレッシュしたい時に選ぶといいかも。@megumiko_maniaさんいわく、「しっかり紅茶感がある」「ちょっと大人っぽい味わい」とのこと。

ミスタードーナツのひんやりドリンクは、シャリシャリ食感のフローズンドリンクや、さっぱり上品なフルーツティなど、気分に合わせて選べます。この夏のお供にぴったりなので、ぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる