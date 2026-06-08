「花柄ビキニ可愛すぎ！♡」すみぽん、『旬撮GIRL』で魅せた神秘的「森ガール」グラビア

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！

すみぽん（高倉菫） 誌面掲載カットを公開！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。

すみぽん（高倉菫）：森ガールがお花屋さんで……

本作ですみぽん（高倉菫）は、自然を愛してお花屋さんで働く「THE・森ガール」を熱演。生命力あふれるグラビアを展開する。

すみぽん（高倉菫）©撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子

花屋の入り口から笑顔を覗かせる看板娘カットのほか、自宅のソファで花柄ビキニをまとい寝そべる、まるで“一輪の花”のような美しいカットも収録。

すみぽん（高倉菫）©撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子

さらに、草むらに咲く花を思わせる神秘的で妖艶な表情など、彼女の魅力が詰まっている。多種多様な森ガールの世界観を、ぜひ誌面で体感してほしい。

すみぽん（高倉菫）©撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子

【プロフィール】

すみぽん（高倉菫）

2001年生まれで愛知県出身。SNS総フォロワー数200万人超のバスケタレント。ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』ではアルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じる。

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【クレジット】撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子