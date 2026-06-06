【漢字クイズ】「竈」はなんて読む？今でもキャンプに使われます

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「竈」はなんて読む？ 画数も多く難しい漢字ですよね。 実は、ブームになった漫画キャラの苗字に使われた字でもあります。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「かまど」でした！ 竈とは、上に鍋や釜などをかけ、下から火を燃やして煮炊きができるようにしたものです。 土や石、レンガ、コンクリート、鉄などの材料で囲いを作り、中は空洞にします。 今でもキャンプなどのアウトドアでは、竈を使って料理をすることがありますね。 この漢字の「かまど」以外の読み方は、「そう」「へつい」「へっつい」など。どの読み方でも意味は同じで、煮炊きをする竈のことを指しています。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部