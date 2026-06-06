【漢字クイズ】「竈」はなんて読む？今でもキャンプに使われます
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「竈」はなんて読む？
画数も多く難しい漢字ですよね。
実は、ブームになった漫画キャラの苗字に使われた字でもあります。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かまど」でした！
竈とは、上に鍋や釜などをかけ、下から火を燃やして煮炊きができるようにしたものです。
土や石、レンガ、コンクリート、鉄などの材料で囲いを作り、中は空洞にします。
今でもキャンプなどのアウトドアでは、竈を使って料理をすることがありますね。
この漢字の「かまど」以外の読み方は、「そう」「へつい」「へっつい」など。どの読み方でも意味は同じで、煮炊きをする竈のことを指しています。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部