新作キタキターーーーッッ！！【ローソン】香り・渋みが広がる♡「抹茶スイーツ」

【ローソン】から【森半】とコラボした「抹茶スイーツ」が新作として登場中。抹茶本来の香りや渋みなど、本格的な味わいが楽しめるスイーツのようです。今回はマニアが食した、イチオシの抹茶スイーツをご紹介。ちょっと気分を上げたいティータイムにおすすめです。

天面にはパウダーがかかったプチ贅沢感

深みのある色合いの生地が目を引く「濃い抹茶クッキーシュー」。@sujiemonさんによれば「ザクっとゴリ堅クッキー食感」が楽しめるとのことで、ほどよい食べ応えが期待できます。天面に抹茶パウダーがかかったプチ贅沢感もポイント。自分へのご褒美にも良さそうです。

カスタードホイップもホイップクリームも抹茶味！

「濃い抹茶クッキーシュー」の中には、抹茶パウダー入りの抹茶カスタードホイップと、抹茶ホイップクリーム入り。2種類のクリームによる、抹茶の風味の違いが楽しめる本格派に仕上がっています。上品な味わいが心地良く感じられるかも。@sujiemonさんは「ココアクッキー & 抹茶カスタードが超うま」とコメントしています。

休憩中にも食べやすそう

ローソンでお馴染みの“どらもっち”の新作「どらもっち 抹茶ミルク」。コロンとした形でトッピングがないどら焼きは、片手でパクッと味わえるお手軽感が魅力。休憩中に甘いものでリフレッシュしたい時に選びたくなるかも。

抹茶 & ミルクを同時に味わえる！

「どらもっち 抹茶ミルク」は、もちもちとした生地で抹茶クリームとミルククリームがサンドされています。@sujiemonさんによると「宇治抹茶の香り・苦渋い味が広がる」とのことで、本格的な味わいに期待できそう。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino