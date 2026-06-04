『メビウス・ダスト』7月放送でPV解禁 豪華な追加キャストに坂泰斗ら6人発表
動画工房初のオリジナル異能バトルTVアニメ『メビウス・ダスト』が、2026年7月9日よりTOKYO MXなどで放送されることが決定した。また、キービジュアル＆第１弾メインPVも公開、追加キャストも発表された。こ
【動画】作画は良い！公開された『メビウス・ダスト』PV
隕石の落下から10年、謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得た子どもたちは、その粒子が届く範囲でしか生きられず、町から出ることを禁じられていた。主人公・アラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちとチームを結成し、夜な夜な陣地争奪ゲームに明け暮れていた。しかし、〈ラムス〉研究者の湯田博士からとある実験への協力を要請されたことで、彼らの運命が動き出す…。
舞台となる〈しんかつしか〉の町を背景に、メインキャラクターが集合するキービジュアルは、異能バトルのダイナミックなアクションとともに、どこか不穏な謎が潜んだストーリーも予感させる一枚になっている。
最新の映像をふんだんに盛り込んだメインPVでは、独創的な世界観が解き明かされながらも、総勢30人超のキャラクターを一挙紹介！特殊能力者〈ラムスキャリア〉が繰り広げる異能バトルの一端も映し出している。
追加キャストは、アラキたちの兄貴分・ショウセイを坂泰斗、クールな知性派・カイを市川蒼、お調子者のムードメーカー・ハルトを堀金蒼平、なぜかアラキに執着する、見た目は幼女の少年・クルスを松田颯水、クルスの双子の妹・スピカを三上枝織、〈ラムス〉研究の第一人者・湯田博士を河瀬茉希が演じる。
■キャスト
アラキ：竹中悠斗
ステラ：稗田寧々
オルガ：佐藤榛夏
ショウセイ：坂泰斗
カイ：市川蒼
ハルト：堀金蒼平
クルス：松田颯水
スピカ：三上枝織
湯田博士：河瀬茉希
【動画】作画は良い！公開された『メビウス・ダスト』PV
隕石の落下から10年、謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得た子どもたちは、その粒子が届く範囲でしか生きられず、町から出ることを禁じられていた。主人公・アラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちとチームを結成し、夜な夜な陣地争奪ゲームに明け暮れていた。しかし、〈ラムス〉研究者の湯田博士からとある実験への協力を要請されたことで、彼らの運命が動き出す…。
最新の映像をふんだんに盛り込んだメインPVでは、独創的な世界観が解き明かされながらも、総勢30人超のキャラクターを一挙紹介！特殊能力者〈ラムスキャリア〉が繰り広げる異能バトルの一端も映し出している。
追加キャストは、アラキたちの兄貴分・ショウセイを坂泰斗、クールな知性派・カイを市川蒼、お調子者のムードメーカー・ハルトを堀金蒼平、なぜかアラキに執着する、見た目は幼女の少年・クルスを松田颯水、クルスの双子の妹・スピカを三上枝織、〈ラムス〉研究の第一人者・湯田博士を河瀬茉希が演じる。
■キャスト
アラキ：竹中悠斗
ステラ：稗田寧々
オルガ：佐藤榛夏
ショウセイ：坂泰斗
カイ：市川蒼
ハルト：堀金蒼平
クルス：松田颯水
スピカ：三上枝織
湯田博士：河瀬茉希
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