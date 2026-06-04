【カプリチョーザの大創業祭】看板メニュー4種のダブルサイズが30％オフ！7月9日までの″毎週木曜17時以降″限定だよ。

カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」は、2026年6月4日から7月9日までの毎週木曜日に、「カプリチョーザ 大創業祭」の第1弾として、全国の店舗でスパゲティ4種のダブルサイズを30％オフで販売します。

対象日は、6月4日、11日、18日、25日、7月2日、9日の6日間です。

不動の人気No.1のメニューが対象

今年の7月に創業48周年を迎えるカプリチョーザは、日頃の感謝を込めた「カプリチョーザ 大創業祭」を開催します。

キャンペーンの第1弾として、創業からカプリチョーザを支え続けるアイコン的スパゲティ4種類のダブルサイズを、期間限定で30％オフの特別価格で販売します。

特別価格での販売は、6月4日から7月9日の毎週木曜日のみ、ディナータイムの17時からラストオーダーまで。

キャンペーンの対象となるスパゲティは、次の4種類です。

・トマトとニンニクのスパゲティ

40年以上愛され続ける、不動の人気No.1のメニュー。甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香りを溶け込ませたオイルで仕上げたシンプルながらパンチの効いた味は、イタリアのマンマの味を思い出させます。

・カルボナーラ

クリーミーなソースに、たっぷりのチーズとブラックペッパーがスパゲティと絡み合った、定番のスパゲティ。じっくりとソテーしたスモークベーコンの旨みがたまらない一品です。

・揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風

香味野菜と挽き肉を贅沢に使ったミートソースに、ジューシーな揚げたてのなすとほうれん草をたっぷりと加え、チーズと一緒にスパゲティと合わせて仕上げました。年齢を問わずに愛され続ける定番商品です。

・黒胡椒を効かせたあさりのスープ仕立て

コクのあるあさりの煮汁を使い、さらに殻付きあさりを加えたスープにスパゲティを絡めた、あさり尽くしのメニュー。凝縮されたあさりの風味やコク、旨みを存分に味わえます。ピリッと効いたブラックペッパーがアクセント。

店内飲食のみが対象です。テイクアウトやデリバリーは対象外。

店舗により価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部