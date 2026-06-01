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【#旅ラン】茂木健一郎が名古屋駅から中村公園へ！「空き地というものが少なくなって」と街を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 豊臣ゆかりの中村公園へ。名古屋駅から、さわやかラン。２０２６年５月２３日出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎氏が、名古屋駅周辺から豊臣秀吉ゆかりの地である中村公園までを走る「旅ラン」の様子を届けています。



動画は名古屋駅の太閤口側からスタート。リニア中央新幹線の工事が進むエリアを通過しながら、茂木氏は変わりゆく街並みを感慨深げに眺めます。道中では、前日に転倒してできたという膝の痛々しい擦り傷をカメラに向けつつも、軽快な足取りで進んでいきます。



途中、空き地を見つけると「最近空き地というものが世の中から少なくなっちゃって」「子どもたちにとっても遊び場になるし自然のハビタットになる」と語り、独自の視点で街の風景を分析。また、雲がかかり小雨が降る天候に対し「ランナーにとってはありがたい」と、ポジティブな言葉をこぼしました。



目的地の中村公園に到着すると、立派な木々がそびえ立つ自然豊かな景色が広がります。敷地内には2026年放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟！』に向けた「名古屋中村 大河ドラマ館」の建物が用意されており、「すごいよね、大河ドラマ館を作ってしまうぐらい」と驚きを見せました。その後、豊国神社を参拝し、再び名古屋駅へと戻る約6キロのコースを完走しています。



歴史的な名所と開発が進む近代的な風景の両方を楽しめる今回のルート。旅先や出張先での運動不足解消を兼ねて、周辺を散策しながら走る「旅ラン」を計画してみてはいかがでしょうか。