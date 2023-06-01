【嵐ラストライブ】大野智「嵐はこれからも生き続けます」5人が最後に伝えた26年半の感謝＜あいさつ全文掲載＞
【モデルプレス＝2026/06/01】嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）が5月31日、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、約26年の活動に幕を下ろした。ここでは、メンバーが最後にファンへ伝えたコメントを全文で紹介する。
【写真】嵐、5人でパフォーマンスするラストライブの様子
2020年末の活動休⽌から5年。2025年5⽉に再集結した5⼈は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3⽉13⽇の札幌公演を⽪切りに、東京、名古屋、福岡、⼤阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5⼤ドームツアーが、5⽉31⽇、4⽉以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。
嵐としての活動の締めくくりは、⻑年⽀え続け、待ち続けてくれたファンのため、2020年末はコロナ禍で直接会える場を持てなかったあの時の「約束」と「忘れ物」を、守り回収するためのライブツアー。メディア、媒体への露出は⼀切なく、5⼈が揃うのはファンクラブコンテンツと本ツアーのみ、と“最後の5⼈での公の場”をファンの前だけに限定し、ひたすらファンとの再会だけに5⼈の時間を注ぐことで、嵐を全うする彼ららしいファンファーストを最後まで貫いた。
「いつもの嵐」「どこを切っても嵐」「オリジナルのキーで歌割りで振付で」とメンバーも説明するように、2020年の“This is ARASHI（これが嵐です）”から地続きであり、あのライブのラストに⼤きな声で宣⾔した“We are ARASHI！（俺らが嵐だ！）”そのものの想いと表現が込められたセットリスト、構成、演出で、全33曲約3時間半を駆け抜け、1999年のデビュー以来、26年半活動してきた“アイドル・嵐”の歴史に幕を下ろした。（modelpress編集部）
皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです！楽しんでもらえましたか。それに尽きます。2020年に活動休止して、そのときはコロナがあって直接皆さんに面と向かって「ありがとう」と言う機会が作れず休止してしまったので、どこかで、みんなに会えたらいいな、感謝の気持ちを改めて届けられたらいいなと思っていましたが。ちょっと時間がかかっちゃいましたが実現しました。待っててくれてありがとう。1999年から休止期間も含めて26年半。短くはないよね。成人するし。1人の生まれた子供が。それだけの時間を、この4人とスタッフと、そして皆さんと一緒に過ごしてくることができて本当に幸せな時間だったなと思います。どこかのタイミングで、それぞれ人によって僕らと交わったタイミングは「あのドラマがきっかけ」とか「あの番組がきっかけ」とかそれぞれ違うと思うんですけど、俺らと縁があって、つながってくれてありがとうございます。それが今につながって今日、こうやってめちゃくちゃ楽しい時間をともに過ごせてるんだと思ってるので、その縁に感謝しています。ありがとう。
この場じゃないと言えないから。スタッフのみんな、26年間本当にありがとうございました。楽しかったです。散々、無茶したし、散々、失敗したけど、楽しかったね。みんなが一緒に笑ってくれるから。僕らも新しいことにチャレンジできたし。みんなで一緒にその成功を分かち合えたから新しいことをどんどん出来たのだと思ってます。ありがとうございました。マジで楽しかったです。また、一緒に何か表現を作りましょう。ありがとう。そして、私の家族、友人。あなたたちがいなかったら僕は、このステージにこうやってファンの人たちの前にこの感じで立てなかったんじゃないかなと思っています。普段の私を知っているみんなは、ここにいる人間と別人だと思うだろうし。でも、そんな支えがあったからこそ、ここまでやってくることができました。改めて感謝します。ありがとう。そして、メンバーの皆さん。楽しかったね。ありがとうございました。あなたたちは最高です。この5人だったからずっとやってこれたし。数々の困難を乗り越えられたと思うし、素敵な景色を見られたんだと思います。愛してるぜ。これから、今までとは形が変わるとは思うけどまた馬鹿みたいに集まって、飯食って色んな話したいなと思ってるので。これからもよろしくどうぞ。そして、改めてになりますが、ファンのみんな、マジで楽しかったです。ありがとう。これからも、色々と新しいこともチャレンジしていくと思うので。これに懲りず、一度つながった縁をまたつないでもらえたらなというふうに思います。26年半。ありがとうございました。
本日はありがとうございました。最高だったぜ。声も出てたよ。素晴らしい。素晴らしいコンサートになりました。想像していた以上の締めくくりになったのではないかなと。改めて、ありがとうございます。そして、何より独立した人間であるのに嵐のときには、何も気にせず戻ってきていいよと最後、全国のファンの皆様の前で感謝を伝える機会を一緒に経験していいよと…言ってくださったSTARTO ENTERTAINMENTの関係各所の皆様も本当にありがとうございました。
ちょっと自分事にはなってしまうんですが。包んでも伝わらない部分があるかもしれないので僕なりの言葉で話せたらなと思っています。僕は、1996年の6月にジャニーズ事務所に入りました。オーディションを受けて。僕は最初は野球にいきたかったんだけど親が5000円くれるっていうことでまんまとつられて行きました。それまでは平日は学校に行って帰ってきて土日は野球に行って帰ってきて、暇な時間はゲームして。そんな日々だったんですが。6月16日にオーディションを受けた後、その3日後には雑誌の撮影に呼ばれてその2日後にはテレビに出てました。とんでもない1週間です。こんなにも変わるのかと。今、思い返すと自分の人生がそこで色づいたような気がしてます。そこから、3年近くジャニーズJr.というところにいてジャニーズの先輩たちと、しこたま練習をして先輩たちのバックにつき背中を見てジャニーズのエンターテインメントというものを学びました。本当に先輩たちは魅力的で、それを応援してくれてるファンの人たちも魅力的で、なんて素晴らしい世界なんだと思い、そこにいたからこそ、新たな夢ができて。1999年の正月、僕はやめると伝えていたんですがその年の11月にデビューすることになります。まあ、これは1か月ぐらいの話だろうと思いながら活動していたんですが気づいたらカウントダウンを見ていてまだ嵐だな、なんて。モヤモヤしていたんです。年が明けて2000年の4月、多分、5日だったと思うんだけれども僕らが初めてコンサートを大阪で迎えることになります。その時に、びっくりして。大阪で活動なんかしたことがなかったのに、すごくたくさんの人たちが集まってくれて。すごく声援をもらったときに自分の感情論では、もう動いてはいけないんだろうなと。ネガティブな意味じゃないですよ。達観したというか、教えていただいたというか、悟りをひらかせてもらったというか。これは、やっぱり自分が先輩たちの背中を見てデビューできたのに、それを蹴ってまでやることっていうのは一体、なんなんだろうと。このジャニーズの歴史の1ページを僕らが担わなきゃいけないんじゃないか。そういうふうに思いました。
そこから色々あって26年半経ちましたが僕は、本当にこのツアーでは、いろいろ目標っていうかタスクを掲げていたんですが。全身全霊で全力で向き合うとか、ちゃんと最後まで5人で立ちきるとか、感謝を伝えるとか。色々ある中で、最後の1つ、最終公演でしかできなかった事ということで言うと、この約30年間のジャニーズ人生を終えようと思います。終われてなかったなと。勝手に終わって、勝手になくなっていったなという気持ちが強かったので。勝手ではあるんですけども、今日僕は、ジャニーズ人生を終えます。本当にありがとうございました。まあ、これってでも、めでたいというか、ありがたいことなんですよ。最後の最後に、こんなにもたくさんの人たちとコンサートができるなんて。そして、配信を見てる人たちが何万人もいる中でこんなふうに表現できるっていうのは改めて、幸せ者だなというふうに思いました。最後に、僕がジャニーズで学んだことはできるか、できないかではなく、やるか、やらないかです。できるからやるんじゃない、できないからやらないんじゃない。やるんです。だから、もしなにか人生で迷うことがあったら、教訓は強すぎるかもしれないけど、ちょっとでも思い出してくれたら前に一歩進めるんじゃないかなというふうに思っています。本当にみんなに出会えて良かったし。ただ、二宮さんファンの人たちはまたどっかで会いたいなと思ってますよ。なんか寂しいなと思ってる。それが一番寂しい。また…そう、会えるようにさ。あの…私も頑張るから。みんなも頑張りましょう。本当に26年半、楽しかったですしいろんな経験をさせていただいて本当にありがとうございました。配信を見てる皆様も本当にありがとうございました。最高です。大好きだよ。ありがとう。
今日は本当にどうもありがとうございました。こうやって、みんなの前でみんなと同じ空気吸って直接感謝の思い、気持ちを伝えられる場所ができて本当に幸せに思います。こういう場所を作ってくれたスタッフのみんなもそうだし、何より、来てくれてるみんなもそうだし。配信で見てくれてるみんなもそうだし、本当に感謝しかありません。本当にどうもありがとう。この日を迎えられて、活動休止中にメンバーで色々と話してやってきたことは間違いじゃなかったんだなって確信しました。1999年、世界中に嵐を巻き起こしたいですって言って始まった嵐なんですけど。そのときはそう言いなさいって言われて言ってたんですけど。でも、26年半経ってつくづく思います。世界中に嵐を巻き起こしてくれたのは、みんな1人ひとりの応援のおかげなんだって。みんな1人ひとりが支えてくれたから、色んなところで色んな景色を見せてもらいました。本当に幸せ者だなって思います。何度生まれ変わってもこの景色は、絶対に見れないと思うのでその景色を見せてくれて、一緒に過ごしてくれて本当にどうもありがとう。嵐は僕の人生のすべてだったなと改めて思うしそんな人生すべてをかけた嵐を支えてくれて、応援してくれて、本当にどうもありがとうございます。
嵐で良かったって思うし、この4人に出会えて本当によかったなと思うし、今日、1人ひとり、皆さんに出会えて本当によかったなと思います。この経験と、この思いをしてる自分は今後、どんなことがあっても、今日の日、それまでを思い出せば絶対に乗り越えられるなと確信しました。みんなのおかげです、本当に。これからも、嵐としてではないかもしれないけど活動はしていきます。みんなと会えるチャンスも、いっぱい作っていきたいと思っています。なので、これからもよろしくお願いします。26年半、本当にどうもありがとうございました！
本日は本当にどうもありがとうございました。僕は、18歳でデビューして、そして今日まで本当に長い間、僕らとともについてきてくれて、そして、ここまで持ち上げ続けてくれて、本当にありがとうございました。そして、メンバー4人。うん…。こんなリーダーを…。ずっと支え続けてくれて、受け止めてくれて。メンバー4人が、あなたたちだったから僕は今日まで、ここに立ててます。本当にありがとうございました。
僕ら5人、誰1人欠けることなく、みんなで作った嵐を26年間、守り切れて本当によかった。こんなにも真剣に人生、生きさせてくれて本当に感謝してます。今日で僕らの活動は終わりますが、みんなで作り上げたこの嵐はこれからも生き続けます。なので、僕も大切に心にしまって、これからも生きていこうと思ってます。最後に、これまで僕らに携わってくださったすべての皆さん。本当にお世話になりました。ありがとうございました。そして、今日まで僕らを応援してくださったすべてのファンの皆さん。26年半、今日まで本当にありがとうございました。では！
皆さん、最高の時間をありがとうございました。なんか…あっという間。あっという間に終わっちゃいました。楽しかったです。僕たちは、昨年5月、今、集まってくださってるファンクラブの会員の皆様に向けてファンクラブの会員の皆様を中心に活動を再開しました。この5年ほど、それぞれの立場で仕事してきましたので、まあ、なんというか1人ひとりの仕事での表情というのはあったと思うんだけど。やっぱり嵐にいるときの表情ってみんな、それぞれ違うんだなって思いました。ああ、なんか、ほかで見れない顔するんだなって見てました。嵐してるとというか嵐でいるとというか。嵐といるとというか。楽しかったです、めちゃくちゃ。
2019年に「嵐を宝箱に閉じ込めたい」そんなコメントを出しました。2020年12月31日嵐を宝箱に閉じ込めました。でも、あの時はコロナだったので無観客でした。皆さんに直接、会うことはできませんでした。そして今、その宝箱を開けたら。誰か1人が持ってる鍵ではなくて、5人それぞれがそれぞれの鍵を持ち寄って宝箱を開けたら、こんなに奇麗な宝石のような、ペンライトの海を、宝箱にきちんとしまうことができました。みんな、5年もの時間…。待っててくれてありがとうございました。やっぱりライブで直接やってるとみんなのメッセージをたくさん目にすることがあります。僕たちは、皆さんに直接お礼を言うために5人そろってステージに戻ってきました。そんな中、見えるメッセージは「嵐が支えでした」「嵐に救われました」「嵐が生きがいでした」そんなメッセージでした。そんなメッセージを見ると胸がいっぱいになりました。なぜならば、ファンの皆様が支えで、ファンの皆さんに救われて、ファンの皆さんの生きがいであることが自分の生きがいだったからです。僕たちは、これからそれぞれの道を歩んでいきます。これからも、どうか。支えてください、というのはちょっと、おこがましくて言えませんけれども。温かくそれぞれを見守ってくれたら嬉しく思います。
僕たちも26年半の特大の感謝の思いを込めて、皆様、それぞれのことをこれからも思い続けていくことと思います。そして、嵐のたくさんの楽曲たちをこれからも愛してあげてください。僕たちのたくさんの馬鹿やってる映像たち、何度も見返してやってください。あんな、ハッピーなやつらがいたんだよって、今はまだ知らない世代だったり、まだ嵐に出会ってない人たちだったり、知ってもらえたらなと思います。何年か後に、また新しい嵐のファンの人たちが増えたら…。そんな未来、願ってやみません。どうかこれからも嵐の音楽をよろしくお願いします。松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。僕たちが、嵐でした。いや、僕たちは…嵐です。99年、ハワイで生まれ落ちたその姿のまま、5人そろってこのようにゴールテープを切れたこと。万感の思いです。皆さんと一緒に見られた、夢のような数え切れないほどの景色を、これからも忘れないでいようと思います。26年半、ありがとうございました。そして、どうか、これからも僕たちそれぞれをよろしくお願いします。最高の時間でした。ありがとうございました。
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【写真】嵐、5人でパフォーマンスするラストライブの様子
◆嵐、ラストライブで26年半の歴史に幕
2020年末の活動休⽌から5年。2025年5⽉に再集結した5⼈は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3⽉13⽇の札幌公演を⽪切りに、東京、名古屋、福岡、⼤阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5⼤ドームツアーが、5⽉31⽇、4⽉以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。
「いつもの嵐」「どこを切っても嵐」「オリジナルのキーで歌割りで振付で」とメンバーも説明するように、2020年の“This is ARASHI（これが嵐です）”から地続きであり、あのライブのラストに⼤きな声で宣⾔した“We are ARASHI！（俺らが嵐だ！）”そのものの想いと表現が込められたセットリスト、構成、演出で、全33曲約3時間半を駆け抜け、1999年のデビュー以来、26年半活動してきた“アイドル・嵐”の歴史に幕を下ろした。（modelpress編集部）
◆松本潤コメント
皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです！楽しんでもらえましたか。それに尽きます。2020年に活動休止して、そのときはコロナがあって直接皆さんに面と向かって「ありがとう」と言う機会が作れず休止してしまったので、どこかで、みんなに会えたらいいな、感謝の気持ちを改めて届けられたらいいなと思っていましたが。ちょっと時間がかかっちゃいましたが実現しました。待っててくれてありがとう。1999年から休止期間も含めて26年半。短くはないよね。成人するし。1人の生まれた子供が。それだけの時間を、この4人とスタッフと、そして皆さんと一緒に過ごしてくることができて本当に幸せな時間だったなと思います。どこかのタイミングで、それぞれ人によって僕らと交わったタイミングは「あのドラマがきっかけ」とか「あの番組がきっかけ」とかそれぞれ違うと思うんですけど、俺らと縁があって、つながってくれてありがとうございます。それが今につながって今日、こうやってめちゃくちゃ楽しい時間をともに過ごせてるんだと思ってるので、その縁に感謝しています。ありがとう。
この場じゃないと言えないから。スタッフのみんな、26年間本当にありがとうございました。楽しかったです。散々、無茶したし、散々、失敗したけど、楽しかったね。みんなが一緒に笑ってくれるから。僕らも新しいことにチャレンジできたし。みんなで一緒にその成功を分かち合えたから新しいことをどんどん出来たのだと思ってます。ありがとうございました。マジで楽しかったです。また、一緒に何か表現を作りましょう。ありがとう。そして、私の家族、友人。あなたたちがいなかったら僕は、このステージにこうやってファンの人たちの前にこの感じで立てなかったんじゃないかなと思っています。普段の私を知っているみんなは、ここにいる人間と別人だと思うだろうし。でも、そんな支えがあったからこそ、ここまでやってくることができました。改めて感謝します。ありがとう。そして、メンバーの皆さん。楽しかったね。ありがとうございました。あなたたちは最高です。この5人だったからずっとやってこれたし。数々の困難を乗り越えられたと思うし、素敵な景色を見られたんだと思います。愛してるぜ。これから、今までとは形が変わるとは思うけどまた馬鹿みたいに集まって、飯食って色んな話したいなと思ってるので。これからもよろしくどうぞ。そして、改めてになりますが、ファンのみんな、マジで楽しかったです。ありがとう。これからも、色々と新しいこともチャレンジしていくと思うので。これに懲りず、一度つながった縁をまたつないでもらえたらなというふうに思います。26年半。ありがとうございました。
◆二宮和也コメント
本日はありがとうございました。最高だったぜ。声も出てたよ。素晴らしい。素晴らしいコンサートになりました。想像していた以上の締めくくりになったのではないかなと。改めて、ありがとうございます。そして、何より独立した人間であるのに嵐のときには、何も気にせず戻ってきていいよと最後、全国のファンの皆様の前で感謝を伝える機会を一緒に経験していいよと…言ってくださったSTARTO ENTERTAINMENTの関係各所の皆様も本当にありがとうございました。
ちょっと自分事にはなってしまうんですが。包んでも伝わらない部分があるかもしれないので僕なりの言葉で話せたらなと思っています。僕は、1996年の6月にジャニーズ事務所に入りました。オーディションを受けて。僕は最初は野球にいきたかったんだけど親が5000円くれるっていうことでまんまとつられて行きました。それまでは平日は学校に行って帰ってきて土日は野球に行って帰ってきて、暇な時間はゲームして。そんな日々だったんですが。6月16日にオーディションを受けた後、その3日後には雑誌の撮影に呼ばれてその2日後にはテレビに出てました。とんでもない1週間です。こんなにも変わるのかと。今、思い返すと自分の人生がそこで色づいたような気がしてます。そこから、3年近くジャニーズJr.というところにいてジャニーズの先輩たちと、しこたま練習をして先輩たちのバックにつき背中を見てジャニーズのエンターテインメントというものを学びました。本当に先輩たちは魅力的で、それを応援してくれてるファンの人たちも魅力的で、なんて素晴らしい世界なんだと思い、そこにいたからこそ、新たな夢ができて。1999年の正月、僕はやめると伝えていたんですがその年の11月にデビューすることになります。まあ、これは1か月ぐらいの話だろうと思いながら活動していたんですが気づいたらカウントダウンを見ていてまだ嵐だな、なんて。モヤモヤしていたんです。年が明けて2000年の4月、多分、5日だったと思うんだけれども僕らが初めてコンサートを大阪で迎えることになります。その時に、びっくりして。大阪で活動なんかしたことがなかったのに、すごくたくさんの人たちが集まってくれて。すごく声援をもらったときに自分の感情論では、もう動いてはいけないんだろうなと。ネガティブな意味じゃないですよ。達観したというか、教えていただいたというか、悟りをひらかせてもらったというか。これは、やっぱり自分が先輩たちの背中を見てデビューできたのに、それを蹴ってまでやることっていうのは一体、なんなんだろうと。このジャニーズの歴史の1ページを僕らが担わなきゃいけないんじゃないか。そういうふうに思いました。
そこから色々あって26年半経ちましたが僕は、本当にこのツアーでは、いろいろ目標っていうかタスクを掲げていたんですが。全身全霊で全力で向き合うとか、ちゃんと最後まで5人で立ちきるとか、感謝を伝えるとか。色々ある中で、最後の1つ、最終公演でしかできなかった事ということで言うと、この約30年間のジャニーズ人生を終えようと思います。終われてなかったなと。勝手に終わって、勝手になくなっていったなという気持ちが強かったので。勝手ではあるんですけども、今日僕は、ジャニーズ人生を終えます。本当にありがとうございました。まあ、これってでも、めでたいというか、ありがたいことなんですよ。最後の最後に、こんなにもたくさんの人たちとコンサートができるなんて。そして、配信を見てる人たちが何万人もいる中でこんなふうに表現できるっていうのは改めて、幸せ者だなというふうに思いました。最後に、僕がジャニーズで学んだことはできるか、できないかではなく、やるか、やらないかです。できるからやるんじゃない、できないからやらないんじゃない。やるんです。だから、もしなにか人生で迷うことがあったら、教訓は強すぎるかもしれないけど、ちょっとでも思い出してくれたら前に一歩進めるんじゃないかなというふうに思っています。本当にみんなに出会えて良かったし。ただ、二宮さんファンの人たちはまたどっかで会いたいなと思ってますよ。なんか寂しいなと思ってる。それが一番寂しい。また…そう、会えるようにさ。あの…私も頑張るから。みんなも頑張りましょう。本当に26年半、楽しかったですしいろんな経験をさせていただいて本当にありがとうございました。配信を見てる皆様も本当にありがとうございました。最高です。大好きだよ。ありがとう。
◆相葉雅紀コメント
今日は本当にどうもありがとうございました。こうやって、みんなの前でみんなと同じ空気吸って直接感謝の思い、気持ちを伝えられる場所ができて本当に幸せに思います。こういう場所を作ってくれたスタッフのみんなもそうだし、何より、来てくれてるみんなもそうだし。配信で見てくれてるみんなもそうだし、本当に感謝しかありません。本当にどうもありがとう。この日を迎えられて、活動休止中にメンバーで色々と話してやってきたことは間違いじゃなかったんだなって確信しました。1999年、世界中に嵐を巻き起こしたいですって言って始まった嵐なんですけど。そのときはそう言いなさいって言われて言ってたんですけど。でも、26年半経ってつくづく思います。世界中に嵐を巻き起こしてくれたのは、みんな1人ひとりの応援のおかげなんだって。みんな1人ひとりが支えてくれたから、色んなところで色んな景色を見せてもらいました。本当に幸せ者だなって思います。何度生まれ変わってもこの景色は、絶対に見れないと思うのでその景色を見せてくれて、一緒に過ごしてくれて本当にどうもありがとう。嵐は僕の人生のすべてだったなと改めて思うしそんな人生すべてをかけた嵐を支えてくれて、応援してくれて、本当にどうもありがとうございます。
嵐で良かったって思うし、この4人に出会えて本当によかったなと思うし、今日、1人ひとり、皆さんに出会えて本当によかったなと思います。この経験と、この思いをしてる自分は今後、どんなことがあっても、今日の日、それまでを思い出せば絶対に乗り越えられるなと確信しました。みんなのおかげです、本当に。これからも、嵐としてではないかもしれないけど活動はしていきます。みんなと会えるチャンスも、いっぱい作っていきたいと思っています。なので、これからもよろしくお願いします。26年半、本当にどうもありがとうございました！
◆大野智コメント
本日は本当にどうもありがとうございました。僕は、18歳でデビューして、そして今日まで本当に長い間、僕らとともについてきてくれて、そして、ここまで持ち上げ続けてくれて、本当にありがとうございました。そして、メンバー4人。うん…。こんなリーダーを…。ずっと支え続けてくれて、受け止めてくれて。メンバー4人が、あなたたちだったから僕は今日まで、ここに立ててます。本当にありがとうございました。
僕ら5人、誰1人欠けることなく、みんなで作った嵐を26年間、守り切れて本当によかった。こんなにも真剣に人生、生きさせてくれて本当に感謝してます。今日で僕らの活動は終わりますが、みんなで作り上げたこの嵐はこれからも生き続けます。なので、僕も大切に心にしまって、これからも生きていこうと思ってます。最後に、これまで僕らに携わってくださったすべての皆さん。本当にお世話になりました。ありがとうございました。そして、今日まで僕らを応援してくださったすべてのファンの皆さん。26年半、今日まで本当にありがとうございました。では！
◆櫻井翔コメント
皆さん、最高の時間をありがとうございました。なんか…あっという間。あっという間に終わっちゃいました。楽しかったです。僕たちは、昨年5月、今、集まってくださってるファンクラブの会員の皆様に向けてファンクラブの会員の皆様を中心に活動を再開しました。この5年ほど、それぞれの立場で仕事してきましたので、まあ、なんというか1人ひとりの仕事での表情というのはあったと思うんだけど。やっぱり嵐にいるときの表情ってみんな、それぞれ違うんだなって思いました。ああ、なんか、ほかで見れない顔するんだなって見てました。嵐してるとというか嵐でいるとというか。嵐といるとというか。楽しかったです、めちゃくちゃ。
2019年に「嵐を宝箱に閉じ込めたい」そんなコメントを出しました。2020年12月31日嵐を宝箱に閉じ込めました。でも、あの時はコロナだったので無観客でした。皆さんに直接、会うことはできませんでした。そして今、その宝箱を開けたら。誰か1人が持ってる鍵ではなくて、5人それぞれがそれぞれの鍵を持ち寄って宝箱を開けたら、こんなに奇麗な宝石のような、ペンライトの海を、宝箱にきちんとしまうことができました。みんな、5年もの時間…。待っててくれてありがとうございました。やっぱりライブで直接やってるとみんなのメッセージをたくさん目にすることがあります。僕たちは、皆さんに直接お礼を言うために5人そろってステージに戻ってきました。そんな中、見えるメッセージは「嵐が支えでした」「嵐に救われました」「嵐が生きがいでした」そんなメッセージでした。そんなメッセージを見ると胸がいっぱいになりました。なぜならば、ファンの皆様が支えで、ファンの皆さんに救われて、ファンの皆さんの生きがいであることが自分の生きがいだったからです。僕たちは、これからそれぞれの道を歩んでいきます。これからも、どうか。支えてください、というのはちょっと、おこがましくて言えませんけれども。温かくそれぞれを見守ってくれたら嬉しく思います。
僕たちも26年半の特大の感謝の思いを込めて、皆様、それぞれのことをこれからも思い続けていくことと思います。そして、嵐のたくさんの楽曲たちをこれからも愛してあげてください。僕たちのたくさんの馬鹿やってる映像たち、何度も見返してやってください。あんな、ハッピーなやつらがいたんだよって、今はまだ知らない世代だったり、まだ嵐に出会ってない人たちだったり、知ってもらえたらなと思います。何年か後に、また新しい嵐のファンの人たちが増えたら…。そんな未来、願ってやみません。どうかこれからも嵐の音楽をよろしくお願いします。松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。僕たちが、嵐でした。いや、僕たちは…嵐です。99年、ハワイで生まれ落ちたその姿のまま、5人そろってこのようにゴールテープを切れたこと。万感の思いです。皆さんと一緒に見られた、夢のような数え切れないほどの景色を、これからも忘れないでいようと思います。26年半、ありがとうございました。そして、どうか、これからも僕たちそれぞれをよろしくお願いします。最高の時間でした。ありがとうございました。
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