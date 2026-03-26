この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「けーちゃま3世代ファミリー in LA」が、「やっと会えた！じいじと再会した感動の1日」と題した動画を公開しました。動画では、テキサス州への引っ越しで離れ離れになった孫のブルくんと、おじいちゃんのローロー（じいじ）が、6週間ぶりに再会する様子が収められています。

動画は、生まれた時から毎日一緒に過ごしていた2人が、テキサスへの引っ越しのため、ロサンゼルス国際空港で別れを迎える場面から始まります。出発前、ブルくんは「バイバイ」の代わりにローローへキスをして旅立ちました。

テキサス州オースティンに到着後、新しい家に入ったブルくんは嬉しそうな表情を見せながらも、「ローロー」と名前を呼び、探す姿も見られました。

新生活が始まった後も、ブルくんはローローとFaceTimeで連絡を取り合い、離れていても交流を続けます。そして12月、家族10人でクリスマスを過ごすため、大きな家を借りて集まることに。仕事の都合で2日遅れてオースティンへ向かうローローは、機内でブルくんの写真を見つめ、空港からの車内では「僕のこと覚えてるかな？」と、再会への期待と少しの不安をのぞかせていました。

そして夜、ついに再会の瞬間が訪れます。ドアから顔を出し、「誰だ？」「僕のこと忘れちゃった？」と語りかけるローロー。するとブルくんは、満面の笑みでローローのもとへ駆け寄り、「ローロー」と名前を呼びながらハグ。嬉しさのあまり「だっこぉ～」と甘え、飛び跳ねて喜んだ後には、ローローの手を引いて部屋を案内する微笑ましい姿も映し出されています。

離れて暮らしていても変わらない、じいじと孫の深い絆。思わず笑顔になってしまう再会の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

01:38

ロサンゼルス国際空港でローローとのお別れ
02:10

テキサス州オースティンの新しいお家へ到着
03:13

おもちゃのカートを押しながらローローとFaceTime
04:27

機内から「僕のこと覚えてるかな？」と心配するローロー
05:09

6週間ぶりの感動の再会「僕のこと忘れちゃった？」

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