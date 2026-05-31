《NEW》店員姿がめっちゃキュート♡【マクドナルド】の「ハッピーセット」をチェック

【マクドナルド】で5月15日より始まったのは、「ハッピーセット®」の新しいおもちゃ。次回予告が発表されたときから話題となっていた新しいおもちゃは、どれも期待を超える可愛さに仕上がっているようです。そこで今回は、可愛すぎる店員姿にキュンとする、新作おもちゃを紹介します。

大人気キャラはコンプ必至の可愛さ！

今回で3度目となる『ちいかわ』のおもちゃ。第1弾の「くりまんじゅう」が着ているのは、マックカフェ バイ バリスタの制服。こんなに可愛いバリスタがコーヒーを淹れてくれるなら、毎日でも飲みに行きたくなりそう。

キリっとした表情がキュート

「ちいかわ」が扮するのは、マクドナルドのマネージャー。ネクタイをつけているからなのか、いつもよりもキリっとした表情に見えるのが可愛いポイントです。内心はドキドキしながらも、一生懸命お仕事をしている姿を想像すると、思わずキュンとしてしまいます。

やっぱり頼りになるラッコ先生

ちいかわやハチワレから「ラッコ先生」の呼び名で親しまれている「ラッコ」は、デリバリークルーの姿に変身。制服の上には、ラッコの特徴であるマントもしっかり付いています。討伐ランキング1位のラッコ先生は、デリバリークルー姿でもやっぱり頼りになりそう。注文した商品を、スピーディーに届けてくれるかも。

尊敬するラッコ先生と一緒に配達！

ちいかわの友達「ハチワレ」。憧れのラッコ先生と同じく、デリバリークルーの姿に扮しています。@ftn_picsレポーターともさんが「ヘルメットから出ている耳がキュート」とコメントしているように、ヘルメットから飛び出た耳がポイント。ラッコ先生と並べて飾れば、可愛さ倍増です。

全種類が大当たりな【マクドナルド】の新作「ハッピーセット」は、どれか1体なんてもったいない。集めれば集めるほど可愛さが増していくので、ぜひコンプリートを狙ってみて。5月29日からの第2弾にも、ぜひ注目して！

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる