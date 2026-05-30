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【大流行】これはハマる！大人のシール帳なら「Bine」がオススメ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ【文具店勤務13年目】」が、「【大流行】これはハマる！カワイイシールを使って大人のシール帳をつくってみた！ Bine クリアバインダー」を公開している。



動画では、文具店勤務13年目のありさんが、マインドウェイブのクリアバインダー「Bine」を使用した「大人のシール帳」の作り方と、その実用的な活用術を紹介している。



ありさんは、SNSでも話題を集めている「Bine」のA6サイズバインダーと、片面剥離の専用シール台紙をピックアップ。

表紙にはカプセルシールや立体シールを用いて可愛らしくデコレーションを施し、「表紙からテンションが上がるってめっちゃ大事」とシール帳づくりの楽しさを語る。



中身のページづくりでは、フレークシールやマスキングテープ、シートシールを種類ごとに整理。

特にフレークシールについては、外出先で台紙のゴミが出ないよう、あらかじめシール帳に貼っておくという実用的なアイデアを披露した。



マスキングテープも1モチーフごとに切って貼ることで、ロールごと持ち運ぶ手間を省き、荷物を少なくしつつもシールのバリエーションを豊富に持てるメリットを強調している。



動画の最後では、完成したシール帳を披露し、カフェや旅行先、出張先などでの「シール活」を提案。

単なるシールのコレクションにとどまらず、手帳やノートのデコレーションを外出先でも快適に楽しむための、実用的でワクワクする一冊となっている。