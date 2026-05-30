【大流行】これはハマる！大人のシール帳なら「Bine」がオススメ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ【文具店勤務13年目】」が、「【大流行】これはハマる！カワイイシールを使って大人のシール帳をつくってみた！ Bine クリアバインダー」を公開している。
動画では、文具店勤務13年目のありさんが、マインドウェイブのクリアバインダー「Bine」を使用した「大人のシール帳」の作り方と、その実用的な活用術を紹介している。
ありさんは、SNSでも話題を集めている「Bine」のA6サイズバインダーと、片面剥離の専用シール台紙をピックアップ。
表紙にはカプセルシールや立体シールを用いて可愛らしくデコレーションを施し、「表紙からテンションが上がるってめっちゃ大事」とシール帳づくりの楽しさを語る。
中身のページづくりでは、フレークシールやマスキングテープ、シートシールを種類ごとに整理。
特にフレークシールについては、外出先で台紙のゴミが出ないよう、あらかじめシール帳に貼っておくという実用的なアイデアを披露した。
マスキングテープも1モチーフごとに切って貼ることで、ロールごと持ち運ぶ手間を省き、荷物を少なくしつつもシールのバリエーションを豊富に持てるメリットを強調している。
動画の最後では、完成したシール帳を披露し、カフェや旅行先、出張先などでの「シール活」を提案。
単なるシールのコレクションにとどまらず、手帳やノートのデコレーションを外出先でも快適に楽しむための、実用的でワクワクする一冊となっている。
動画では、文具店勤務13年目のありさんが、マインドウェイブのクリアバインダー「Bine」を使用した「大人のシール帳」の作り方と、その実用的な活用術を紹介している。
ありさんは、SNSでも話題を集めている「Bine」のA6サイズバインダーと、片面剥離の専用シール台紙をピックアップ。
表紙にはカプセルシールや立体シールを用いて可愛らしくデコレーションを施し、「表紙からテンションが上がるってめっちゃ大事」とシール帳づくりの楽しさを語る。
中身のページづくりでは、フレークシールやマスキングテープ、シートシールを種類ごとに整理。
特にフレークシールについては、外出先で台紙のゴミが出ないよう、あらかじめシール帳に貼っておくという実用的なアイデアを披露した。
マスキングテープも1モチーフごとに切って貼ることで、ロールごと持ち運ぶ手間を省き、荷物を少なくしつつもシールのバリエーションを豊富に持てるメリットを強調している。
動画の最後では、完成したシール帳を披露し、カフェや旅行先、出張先などでの「シール活」を提案。
単なるシールのコレクションにとどまらず、手帳やノートのデコレーションを外出先でも快適に楽しむための、実用的でワクワクする一冊となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
「コスパ最強」無印良品が買えるローソンが1位に！プロが選ぶ最強コンビニ文具は「使いやすさ」で選ぶのが正解
文具店勤務13年目が選ぶ、結局使えるペンBEST3【ペンケースの中身全部見せます】
文具店勤務13年目のプロが解説！スタンダードプロダクツのリングノートで始めるシステム手帳の選び方と使い道
チャンネル情報
みなさんの文具選びのお役に立てると嬉しいです♪