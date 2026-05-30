この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ【文具店勤務13年目】」が、「【大流行】これはハマる！カワイイシールを使って大人のシール帳をつくってみた！ Bine クリアバインダー」を公開している。

動画では、文具店勤務13年目のありさんが、マインドウェイブのクリアバインダー「Bine」を使用した「大人のシール帳」の作り方と、その実用的な活用術を紹介している。

ありさんは、SNSでも話題を集めている「Bine」のA6サイズバインダーと、片面剥離の専用シール台紙をピックアップ。
表紙にはカプセルシールや立体シールを用いて可愛らしくデコレーションを施し、「表紙からテンションが上がるってめっちゃ大事」とシール帳づくりの楽しさを語る。

中身のページづくりでは、フレークシールやマスキングテープ、シートシールを種類ごとに整理。
特にフレークシールについては、外出先で台紙のゴミが出ないよう、あらかじめシール帳に貼っておくという実用的なアイデアを披露した。

マスキングテープも1モチーフごとに切って貼ることで、ロールごと持ち運ぶ手間を省き、荷物を少なくしつつもシールのバリエーションを豊富に持てるメリットを強調している。

動画の最後では、完成したシール帳を披露し、カフェや旅行先、出張先などでの「シール活」を提案。
単なるシールのコレクションにとどまらず、手帳やノートのデコレーションを外出先でも快適に楽しむための、実用的でワクワクする一冊となっている。

YouTubeの動画内容

01:04

クリアバインダー「Bine」と専用シール台紙の紹介
09:24

「テンションが上がる」立体シールを使ったカバーのデコレーション
16:02

フレークシールをあらかじめ貼る！外出先でゴミが出ない賢い活用術
18:45

かさばるマスキングテープやシートシールを厳選して持ち歩くアイデア
25:05

完成したシール帳を披露、出先での「シール活」のすすめ

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