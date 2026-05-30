「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神の藤川球児監督が試合前に取材に応じ、２９日に亡くなったラグビー元日本代表で、京都の伏見工を日本一に導い山口良治さんを悼んだ。

自ら「山口（良治）先生なくなりましたね。ショックですね」と切り出し、星野監督時代に講演を受けたことを明かし「僕とか藤本さんとか田中コーチとか、リゾ鳴尾浜で受けたんです。もういまだに覚えてますね。熱かったですね。経験してる本当の話を実際選手の前で、全選手、スタッフの前でしてくれたんですけど。だから臨場感とか、やっぱり本当の経験者の話なんで、全然違うんですよ。何十年経っても、まだここにずっとありますからね。２４年前ぐらいですけど。もうあの１回の話は忘れないです。泣きながら本当に話してましたもんね。もうほんとにすごい人やったなっていう。１回しかお会いしたことない。いまだに心の師の人ですね。凄い」と、振り返った。

「やっぱり出てくる登場人物、本当にスクールウォーズの中なんですけど、そのドラマを見るよりも、結局ご本人の話を聞いてて、時系列がときにね、前後するときもあるんですけど、それはやっぱり感情が入ってるんで、食い入るようにお話聞いてましたけど。あの時、話の講演の途中で急に『おい！』っておっきな声を出すんですね。だから普段は静かに、最初は静かに話すのかな、と。抑揚も会話の中にもあって、おいって言って、こちらに聞けよって言ってるかなと思ったら、違うんですよ。その話の中の『おい！』って、生徒たちにっていうのを、まるで自分たちに伝えられてるかのような指導者の生き様を見ましたね。ほんとにね、『おい！』っていう一言が、記憶に残ってますね。ハッとするというかね、それが残ってますから。リーダーだなと思いました」と、明かした。