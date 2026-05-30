ピンク・レディーデビュー50周年トリビュートプロジェクト始動 今夏豪華アーティスト参加のコンサート&アルバムで
ピンク・レディーがデビュー50周年を迎える8月25日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAにてトリビュートコンサートの開催が決定。あわせて翌8月26日には、トリビュートアルバムが発売されることも発表された。
【写真】増田惠子、名曲ぞろいのソロデビュー45周年記念ライブ開催 中島みゆき「慕情」カバーは「夫へのラブレターのつもりで歌いたい」
作詞家・阿久悠と作曲家・都倉俊一（前文化庁長官）が手がけた数々の大ヒット曲とともに社会現象を巻き起こしたピンク・レディー。大胆な振り付けと激しいビートを武器に、“歌って踊る”アイドル像を確立し、それまでにないスタイルでお茶の間に衝撃を与えた。
とりわけ、当時ピンク・レディーに夢中になったのは小中学生の女子たち。こぞってフリをまねる様子は、今で言えば“バズり”そのもの。女の子が憧れる女性アイドルユニットの先駆けとしても知られ、現在へと続くアイドル文化の源流となったエポックメーキングな存在だ。
『デビュー50周年トリビュート・プロジェクト ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』は、日本のアイドル文化／J-POPのパイオニアであるピンク・レディーの大ヒット曲の数々を後世に歌い継ぐプロジェクト。
トリビュート・コンサートには、AKASAKI、新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、鈴木愛理、田村芽実、一青窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）ら豪華アーティストが出演（第1弾発表・50音順）。MCは藤井隆が担当する。なお、トリビュート・アルバムとコンサートでは参加アーティストの顔ぶれが一部異なり、アルバムにはシン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子・高木完・上田ケンジ）も参加する。
ピンク・レディーのトリビュートコンサートは、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて8月25日に開催。
※ピンク・レディーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■未唯 mie
17歳でチャレンジした『スター誕生！』に合格して、審査員長で作詞家の阿久悠先生が
「この子たち、何とかしなくちゃ…」レコード会社から期待薄の2人に、
“おもちゃ箱をひっくり返したような面白いことやろう”と、作曲家の都倉俊一先生との
ゴールデンコンビを授かってデビューをしたピンク・レディー。
数々の奇跡のような出会いに、感謝という言葉でも足りない想いです。
この50年支えて授けて導いて応援して下さった皆さま！
本当にありがとうございました。
この度＜トリビュートアルバム＆コンサート＞に参加して下さるアーティストの皆さま、
ありがとうございます。楽曲の世界観は解釈しだいで無限大の曲たち！
それぞれの素晴らしい個性と感性で、2026年の新たな魅力と懐かしさの入り混じる表現で
聴いて下さる皆さまと呼応の喜びにつつまれることを願っています。
改めまして、長く長く愛し親しんで下さる皆さまに
心より感謝申し上げます。
■増田惠子
早いもので、私たちがデビューしてから、まもなく50年が経とうとしています。
50年って、半世紀ですよね。これまでずーっと応援して下さった皆さんのお気持ち、
ちゃんと伝わっていますよー。本当にありがとうございます。
この特別な年に、恩師・都倉俊一先生が命名して下さったプロジェクトが始まります。
『ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』
私たちがデビューする時、阿久悠先生は「おもちゃ箱をひっくり返したような世界を」と
表現されましたが、50年経った今、私にとってはおもちゃ箱ではなく、宝石箱になりました！
50年経っても色褪せない、ピンク・レディーの楽曲と振り付けの融合の素晴らしさは、
当時もそして今でも、ひとたび曲を口ずさんだなら、誰もが踊れて、そして笑顔になって、
見ている人までも幸せな気持ちにさせてくれる！
こんな楽曲をたくさん頂いて、私こそ幸せな一人です！
そして今回、様々なアーティストの方々がどんなアレンジで、どんなパフォーマンスをして下さるのか、
宝石箱の中の宝石たちを、さらに彩り鮮やかに煌めかせて下さるのか、心から楽しみでなりません！
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『デビュー50周年トリビュート・プロジェクト ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』は、日本のアイドル文化／J-POPのパイオニアであるピンク・レディーの大ヒット曲の数々を後世に歌い継ぐプロジェクト。
トリビュート・コンサートには、AKASAKI、新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、鈴木愛理、田村芽実、一青窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）ら豪華アーティストが出演（第1弾発表・50音順）。MCは藤井隆が担当する。なお、トリビュート・アルバムとコンサートでは参加アーティストの顔ぶれが一部異なり、アルバムにはシン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子・高木完・上田ケンジ）も参加する。
ピンク・レディーのトリビュートコンサートは、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて8月25日に開催。
※ピンク・レディーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■未唯 mie
17歳でチャレンジした『スター誕生！』に合格して、審査員長で作詞家の阿久悠先生が
「この子たち、何とかしなくちゃ…」レコード会社から期待薄の2人に、
“おもちゃ箱をひっくり返したような面白いことやろう”と、作曲家の都倉俊一先生との
ゴールデンコンビを授かってデビューをしたピンク・レディー。
数々の奇跡のような出会いに、感謝という言葉でも足りない想いです。
この50年支えて授けて導いて応援して下さった皆さま！
本当にありがとうございました。
この度＜トリビュートアルバム＆コンサート＞に参加して下さるアーティストの皆さま、
ありがとうございます。楽曲の世界観は解釈しだいで無限大の曲たち！
それぞれの素晴らしい個性と感性で、2026年の新たな魅力と懐かしさの入り混じる表現で
聴いて下さる皆さまと呼応の喜びにつつまれることを願っています。
改めまして、長く長く愛し親しんで下さる皆さまに
心より感謝申し上げます。
■増田惠子
早いもので、私たちがデビューしてから、まもなく50年が経とうとしています。
50年って、半世紀ですよね。これまでずーっと応援して下さった皆さんのお気持ち、
ちゃんと伝わっていますよー。本当にありがとうございます。
この特別な年に、恩師・都倉俊一先生が命名して下さったプロジェクトが始まります。
『ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』
私たちがデビューする時、阿久悠先生は「おもちゃ箱をひっくり返したような世界を」と
表現されましたが、50年経った今、私にとってはおもちゃ箱ではなく、宝石箱になりました！
50年経っても色褪せない、ピンク・レディーの楽曲と振り付けの融合の素晴らしさは、
当時もそして今でも、ひとたび曲を口ずさんだなら、誰もが踊れて、そして笑顔になって、
見ている人までも幸せな気持ちにさせてくれる！
こんな楽曲をたくさん頂いて、私こそ幸せな一人です！
そして今回、様々なアーティストの方々がどんなアレンジで、どんなパフォーマンスをして下さるのか、
宝石箱の中の宝石たちを、さらに彩り鮮やかに煌めかせて下さるのか、心から楽しみでなりません！