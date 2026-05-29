「普段から暴言吐かれ、解雇を言い渡されて…」LG電子社員2人を刺した60歳男に逮捕状　被害者と“主張食い違い”も【韓国】

韓国のIT大手、LGエレクトロニクス（LG電子）のオフィスで刃物による凶行に及んだ協力会社の社員に対し、警察が逮捕状を請求した。

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ソウル江西（カンソ）警察署は5月28日、LGの協力会社社員である60歳の男に対し、殺人未遂と特殊傷害の疑いで逮捕状を請求したと発表した。

男は当初、特殊傷害の疑いで逮捕されていた。警察は逮捕後の調べで、被害者2人のうち重傷を負った1人に対して殺意があったと判断し、男に殺人未遂の疑いを追加した。

LGエレクトロニクスの協力会社の社員である男は、前日の27日午前11時ごろ、ソウル麻谷（マゴク）地区にあるLGエレクトロニクスの業務拠点「サイエンスパーク」2階で、キャンプ用のナイフを振るってLGエレクトロニクスの社員2人に重傷を負わせた疑いがもたれている。

被害者の40代男性と50代男性は、それぞれ腕と脇腹に傷を負って病院に搬送されたが、命に別条はない。

男は警察の調べに対し、「普段から被害者に暴言を吐かれ、見下されていた。今日、解雇を言い渡されて憤りを感じ、犯行に及んだ」と供述しているという。

ただ実際には、普段から男が業務に苦労していたため、被害者側が協力会社の代表を通じて担当の交代を要請していた状況だったと主張している。

警察は「現在、双方の言い分が食い違っており、詳しい事実関係についてはさらなる調査が必要だ」と述べた。

（写真＝時事ジャーナル）

警察が請求した逮捕状を検察が裁判所に請求すれば、身柄拘束の是非を判断する令状審査（拘束前被疑者尋問）は本日（29日）行われる見通しだ。

（記事提供＝時事ジャーナル）