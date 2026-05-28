3月は気温が上がり始め、洗車やボディケアをしやすくなる季節だ。

冬のあいだに付いた汚れを落とし、春のドライブシーズンに向けてボディのツヤを整えたいと考えるユーザーも増えてくる。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーワックスTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 カーワックス ランキング 1位

オートバックス 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

黒系ボディの細かなキズを目立ちにくくしながら、深みのあるツヤを与えられる拭き取り不要タイプ。

作業が手早く済むため、洗車後の仕上げを短時間で済ませたいユーザーにも向いている。

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イエローハット 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

黒系ボディにツヤを与えながら、小キズを目立ちにくくできる人気モデル。

拭き取り不要で使いやすく、ボディカラーに合わせて手軽に仕上げたい人に選ばれている。

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売れ筋 カーワックス ランキング 2位

オートバックス 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

チューブタイプで取り出しやすく、塗り込みやすいクリームワックス。

天然カルナバ蝋配合による深みのあるツヤと、軽い水アカ・小キズのケアを両立したいユーザーに向いている。

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イエローハット 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

ワックス初心者でも扱いやすいクリームタイプ。

全塗装色に対応し、手軽にツヤ出しと軽い汚れ落としをしたいユーザーに選ばれている。

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売れ筋 カーワックス ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

白系ボディの細かなキズを目立ちにくくしながら、明るくクリアなツヤを与えられる拭き取り不要タイプ。

ホワイトやパールホワイト系の車を、短時間で見栄えよく仕上げたい人に向いている。

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イエローハット 3位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

白系ボディのくすみや細かなキズを目立ちにくくし、明るい印象に仕上げられるワックス。

拭き取り不要で作業しやすく、春先のボディケアにも使いやすい。

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オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

5位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

6位：ウィルソン 鏡面ワックス ハンネリ ダーク&メタル

7位：シュアラスター インパクト ジュニア

8位：リンレイ ジャパンワックス 半ネリ

9位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 銀艶

10位：ソフト99 ハンネリ 280g

イエローハット 4位～10位

4位：ソフト99 ハンネリ ショウ W19

5位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

6位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 銀艶

7位：シュアラスター インパクト ジュニア

8位：ソフト99 ヒカリキョウメンワックス W-197

9位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

10位：シュアラスター インパクト ジュニア

まとめ

2026年3月のカーワックスランキングでは、リンレイの「キズ消しワックス ふき取り不要」シリーズと、シュアラスターの定番ワックスが引き続き強さを見せた。

特に、黒艶・白艶・銀艶といったボディカラー別のワックスが上位に入り、愛車の色に合わせて仕上がりを選ぶユーザーが多いことが分かる。

一方で、シュアラスターのゼロクリームやマンハッタンゴールド、インパクト ジュニアなど、ツヤ感を重視する定番ワックスも安定してランクインしている。

春の洗車シーズンに向けてボディをきれいに整えるなら、今回の売れ筋上位モデルを基準に、自分のボディカラーや作業スタイルに合ったワックスを選びたい。