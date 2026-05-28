鈴木福、特撮好きな主人公は「人生懸けての役作りができた」 TTFC10周年記念作で“ただのファン”を熱演
俳優の鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈、宮澤佑、坂本浩一監督が28日、都内で行われた東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念企画『フォルティクス配信！推しを継ぐもの』（6月7日配信開始予定）の最速上映会に登壇した。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。冒頭のあいさつで濱田は「本日は“ドーにもジーッとしている”ことができずに来ました」と光の国を想起させるあいさつで会場を笑わせ、鈴木は「すみません。東映なんで！」とツッコミ。負けじと鈴木は「僕も『感動しました』けど」と『仮面ライダーギーツ』で演じたジーンの決めセリフを言っていた。
特撮が好きな主人公たちを演じた。幼少期から仮面ライダー作品などが大好きだった鈴木は「（オファーを受け）ぴったりだな、と思いました。人生懸けての役作りができていますので」と得意げ。「以前演じた（『仮面ライダーギーツ』に登場する）ジーン／仮面ライダージーンも推しライダーいる設定で、その時も感じましたけど、またさらに（ぴったり）。僕は、ただのTTFCの会員なので。普通、仮面ライダー作品など出演すると1年間無料で見られる券をもらえるんですけど、僕はもともと入っているからもらえなかった（笑）。それぐらい、ただのTTFC会員の僕にぴったりでした」と笑っていた。
イベントでは、MindaRyn（オープニング主題歌「Backlit world」担当）、奥井雅美×田中有紀（エンディング主題歌「Trinity Force」担当）のミニライブも実施された。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。冒頭のあいさつで濱田は「本日は“ドーにもジーッとしている”ことができずに来ました」と光の国を想起させるあいさつで会場を笑わせ、鈴木は「すみません。東映なんで！」とツッコミ。負けじと鈴木は「僕も『感動しました』けど」と『仮面ライダーギーツ』で演じたジーンの決めセリフを言っていた。
イベントでは、MindaRyn（オープニング主題歌「Backlit world」担当）、奥井雅美×田中有紀（エンディング主題歌「Trinity Force」担当）のミニライブも実施された。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。