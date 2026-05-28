【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に当てはまる2文字は？ ヒントはインフルエンザの薬
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、大切な人との思い出、医療の現場で広く活用されている薬、そして議論や勝負どころで一気に攻勢を強めるアクションという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□
□□ふる
た□□かけ
ヒント：去っていった人が残した、その人を思い出すための物品。冬場などの感染症の流行期に処方されるカプセル剤などの抗ウイルス薬を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たみ」を入れると、次のようになります。
かたみ（形見）
たみふる（タミフル）
たたみかけ（畳み掛け）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人の情愛や記憶を未来へと託すエモーショナルな言葉から、現代医学に裏付けられた実用的な医薬品の名称、さらにはコミュニケーションや勝負の局面における躍動的な表現までを網羅しました。共通する「たみ」という響きが、過去をしのぶ静かな情景の描写から、健康を守る科学的なアプローチ、さらに一気に熱量を高める能動的な動きまでを、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、大切な人との思い出、医療の現場で広く活用されている薬、そして議論や勝負どころで一気に攻勢を強めるアクションという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ふる
た□□かけ
ヒント：去っていった人が残した、その人を思い出すための物品。冬場などの感染症の流行期に処方されるカプセル剤などの抗ウイルス薬を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たみ正解は「たみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たみ」を入れると、次のようになります。
かたみ（形見）
たみふる（タミフル）
たたみかけ（畳み掛け）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人の情愛や記憶を未来へと託すエモーショナルな言葉から、現代医学に裏付けられた実用的な医薬品の名称、さらにはコミュニケーションや勝負の局面における躍動的な表現までを網羅しました。共通する「たみ」という響きが、過去をしのぶ静かな情景の描写から、健康を守る科学的なアプローチ、さらに一気に熱量を高める能動的な動きまでを、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)