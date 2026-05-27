【漢字間違い探しクイズ】「織」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「織」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 画数が多く形も複雑な漢字の中から、違う1文字を見つけ出せるか集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
ヒント：答えの漢字は左半分にあります。
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▼解説
「織」の左側は糸を表す「糸へん」ですが、「識」の左側は言葉を表す「言へん」です。右側のパーツはほぼ同じ形のため、左のへんの違いに気づくのが攻略のカギです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「織」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 画数が多く形も複雑な漢字の中から、違う1文字を見つけ出せるか集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
問題：「織」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：識正解は上から3つ目、左から3つ目の「識」でした。
▼解説
「織」の左側は糸を表す「糸へん」ですが、「識」の左側は言葉を表す「言へん」です。右側のパーツはほぼ同じ形のため、左のへんの違いに気づくのが攻略のカギです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)