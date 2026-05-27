中道改革連合への立憲民主党と公明党の合流をめぐり、中道の小川代表は立憲の姿勢について、「腰がひけているのは事実だ」と述べました。

中道をめぐっては、今年の衆院選を前に立憲・公明の衆院議員が先行して合流していますが、大敗を受けて、参院議員や地方議員の合流はめどが立っていない状況です。

こうしたなか、中道の小川代表は27日に都内でおこなわれた講演のなかで、「3党が片輪走行しながらかろうじて走行を続けているという状態では、とても有権者から見て安定感、期待感が生まれるはずがない」と述べ、改めて合流の必要性を強調しました。

そのうえで、立憲が合流に対して慎重になっていると指摘しました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「公明党さんが前向きでいらっしゃることに比べると、（立憲は）かなり慎重というか、腰がひけているというか、それは事実だと思います」

また、小川氏は「あれだけ大敗したので、慎重になるのはよく分かる」としながらも、「『立憲単独でこれからやっていくビジョンはあるんですか？』ということも、いずれ聞かなければいけない」との考えを示しました。