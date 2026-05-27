職務質問のスペシャリストを育成しようと、県警は27日、若手警察官27人を「職務質問育成者」として指定しました。



また、先輩警察官による職務質問の実演も行われ、さっそくその技能を体感していました。



パトカーの前に現れた不審な男性。



＜警察官による実演＞

「こんにちは、こんにちは、新潟県警察です。防犯パトロールで回ってました」



県警による職務質問の実演です。





その姿を見学する警察官たち。職務質問のエキスパートを目指す県警の「職務質問育成者」、通称「NEXT（ネクスト）」です。“ネクスト”に指定されたのは、各警察署の地域課に所属する若手警察官27人。“ネクスト”は職務質問の技能を向上させ伝えていくために県警が去年から指定しているもので、職務質問による検挙の実績があり、意欲の高い警察官が指定されます。今後、指導を受けながら職務質問の技能を磨いていきます。27日に行われた実演では不審な男性を見つけた想定で先輩警察官が声をかけ、手荷物を預かります＜警察官による実演＞「携帯電話ですね。中確認大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。手離しますよ。落とさないように気を付けてください」丁寧に声をかけながら男性の持ち物を確認していきます。警察官「これ何？正直に言って」犯人役「ナイフ」警察官「ナイフね…何のために持ってたの」犯人役「喧嘩の時にやってやろうと思ってずっと持ってたんだよ」警察官「駄目だね、正当な理由じゃないですよね」ネクストの警察官たちは先輩の職務質問の技を目の当たりにして、気持ちを引き締めていました。【長岡署 鳥羽勇気 巡査部長】「私が動くことで周りの勤務員もやってみようという気持ちになればいいなと思います」【阿賀野署 幸田三鈴 巡査長】「（実演は）私たちが今後お手本にしなければならない職務質問の形だった。（職務質問を通して）犯罪の未然防止それから検挙に貢献したいと思っています」犯罪を未然に防ぐ職務質問。ネクストの任期は1年間で、最大3年間まで延長できるということです。