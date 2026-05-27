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「ただ売るのではなく体験を」80年以上走り続けるレトロカークレープ店主が語るこだわりと情熱

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「８０年以上走り続けるトラックで各地を回る！行列のできるレトロカークレープ屋さんに密着！」と題した動画を公開した。動画では、1941年製のレトロな移動販売車で各地を巡るクレープ店「Calulu Truck（カルルトラック）」の店主に密着し、「体験も含めてドキドキワクワクをお届けする」という営業の裏側に迫っている。



青と白のツートンカラーが目を引くトラックは、なんと80年以上前の1941年製。店主は「戦前っすよね」と語る通り、年代物ならではの苦労もあるようだ。「真夏は渋滞に引っかかるとオーバーヒートで止まっちゃいます」と笑いながら明かし、「クセがあるんでそのクセを理解するにも2、3年かかりましたね。機嫌を損ねないように。もう本当に人間と一緒ですよ」と、手のかかる相棒と二人三脚で歩んできた軌跡を語った。



そんな店主が大切にしているのは、「クレープだけを売るっていうんじゃなくて、そういった体験も含めてドキドキワクワクをお届けする」という理念だ。提供されるクレープにも強いこだわりがあり、生地については「どっちかというとシャバシャバ系なんです。生地がゆるいんですけど、高温で一気に焼くことでサクサクともちもちが共存する生地。軽めの生地なんです」と解説。熟練の手つきで鉄板に生地を広げ、絶妙な食感を生み出していく様子が収められている。



動画の後半では、開店前からお客さんが集まり、あっという間に行列ができる大盛況の様子が映し出された。新鮮なフルーツやクリームがたっぷりと乗せられ、バラの花のように美しくデコレーションされたクレープはまさに芸術品。80年の時を超えて走り続けるレトロカーと、人々に笑顔と驚きを提供する店主の情熱がたっぷりと詰まった、見応えのある密着映像となっている。