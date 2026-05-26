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なぜかクビになる？工場勤務で「頑張っているのに更新されない人」の意外な共通点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」に出演する工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、「【工場勤務】頑張ってるのに更新されない人の特徴7選｜元トヨタ社員が語る現実」を公開した。動画では、工場勤務において真面目に働いているつもりでも契約更新されない人の特徴とその理由を、ランキング形式で解説している。



工場勤務は繰り返しの作業が多く、淡々とこなしていれば契約が更新されると考えがちだが、「自分の認識と周りの評価に乖離がある」ことで更新に至らないケースが存在するとケンシロウ氏は指摘。動画では「工場でクビになりやすい人7選」として、具体的なNG行動を挙げている。



第7位には「報・連・相が全くない人」がランクイン。「安全・品質・スピード」の優先順位が徹底される工場において、報連相の欠如は大きなトラブルに繋がると語った。第6位は「不満を態度に出す人」であり、ため息や舌打ちが周囲の士気を下げると指摘。第5位にはライン全体を止めてしまう原因となる「勤怠をしっかり守れない人」、第4位には「作業要領書（マニュアル）」のスピードに適応できない「マイペースな人」が挙げられた。



さらに、第3位の「我慢する癖がある人」は不満を抱え込んでいずれ爆発してしまう点、第2位の「安全を軽く見る人」は作業に慣れた頃に油断して重大な事故を起こすリスクがある点が解説された。そして第1位には「体・メンタルを壊しかけている人」が選ばれた。中腰での作業による腰の痛みや、バネ指など、身体的な負担や人間関係のストレスを放置すると、結果的に退職に追い込まれると警告している。



ケンシロウ氏は、身体の不調に対してサポーターやコルセットを着用するなど、「故障をする前に対策しないと」と手遅れになるリスクを強調。長く働き続けるためには、安全第一の意識と適切な自己管理が必要不可欠であると結論付けた。