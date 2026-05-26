CORTIS（コルティス）のミニアルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」が、月間1204万のストリーミングを記録した。グローバム・オーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyが23日に発表した。この数は、BTSら歴代K−POPボーイズグループ最高記録トップ3に相当する。

Spotifyの月間リスナー数は、過去28日間（4週間）にそのアーティストの楽曲を再生したユーザー数を指す。累積再生は除外され、実際のファンダムの規模と認知度を示す重要な指標とされているという。

先月20日に「REDRED」を先行発表した。韓国メディアのディスパッチは26日「発表当日だけで、20万人のリスナーが増加した。この基準に基づき、月間音楽配信者数は710万人に達した。その後、1カ月で70％以上急増した」と報じた。スポTVニュースも同日「REDREDを発表した直後、リスナーの数は爆発的に増加した」と伝えた。

また同アルバムの収録曲「Young Creator Crew」も熱い支持を受けている。Spotify「デーリートップソング」コリアで最高18位（19日付）、Apple Music「今日のトップ100」コリアで最高4位（11日〜14日）を記録した。