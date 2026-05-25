@cosme“2026上半期ベストコスメ”は資生堂の高機能化粧水！下半期の美容トレンド予測＆最新の韓国トレンドも発表
「@cosmeベストコスメアワード2026 上半期新作ベストコスメ」の発表イベントが2026年5⽉20⽇に都内にて開催された。
【写真】2026年上半期のベスコスTOP10
「@cosmeベストコスメアワード」とは、実際に商品を使用した“@cosmeメンバー”から寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品を表彰するアワード。2000年より毎年発表されており、@cosmeならではの生活者視点に立った受賞ラインナップが、化粧品業界および美容業界からも注目されている。
■2026年上半期のベスコスは「d プログラム モイストケアローション EX」
今回、2026年上半期ベストコスメの総合大賞として選出されたのは、昨年10月のリニューアルでさらなる進化を遂げた「d プログラム モイストケアローション EX」だ。同商品は、ベスト化粧水1位、価格別賞ミドルプライス部門化粧水1位、@cosme SHOPPING ベストヒット賞総合1位、@cosme STORE ベストヒット賞総合4位も合わせ、全5部門で受賞した。
50年以上にわたる敏感肌の皮膚科学研究をもとに進化した「d プログラム モイストケアローション EX」は、“乾燥×花粉×紫外線”のトリプルパンチで肌悩みが増加する中、“肌守り”ニーズを体現し、生活者に信頼されたことと、物価高の逆風の中、“生活者の共感”を得たところがポイントに。今回のリニューアルでは、容量や高品質な設計はそのままに、これまでの“足りないバリア成分を外から補うケア”から、健やかな肌環境を保つために“美肌菌”に着目した新しい敏感肌ケアへとクオリティがさらに向上したのだという。
アイスタイルデータコンサルティング @cosme リサーチプランナーの原田彩子さんは、 「こちらの商品はリニューアルの際、125ミリリットル3740円から3300円へ約1割の値下げを決断されました。『敏感肌の方に1人でも多く届けたい』、そんな思いが企業努力でこうして届いたというのは、まさにこの物価高の時代の中、評価された1つのポイントだったのではないかと思います」と解説した。
また、資生堂ジャパン ブランドマーケティング本部ダーマ・クリニカルマーケティング部 dプログラム ブランドディベロップメントG ブランドマネージャーの家谷直嗣(いえたになおつぐ)さんは、「モイストケアローション EXは構想から4年くらいかけて発売にこぎ着けた商品で、開発に当たって非常に多くの困難と挑戦がありました。そんな中でこだわってきたのは、『肌を根本から安定させたい』、そう願う敏感肌の方々の願いに対して、最先端の敏感肌サイエンスでしっかり応えていくということでした。低刺激と高効果、これを高いレベルで両立する。我々として『敏感肌のためのベストな化粧水です！』と自信を持ってお伝えできる商品が発売できたと思っております」と胸を張った。
なお、今回“ベスコス”として受賞したのは以下の10商品。「ロージーローザ/パウダーブラシEX＜アングルド＞」(2位)、「Anua/ビタミン10ポアストリクス セラム」(3位)、「Anua/PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」(4位)、「ルルルン/ルルルン ハイドラ PD マスク」(5位)、「ルルルン/プレシャス GREEN(Glow up)」(6位)、「M・A・C/パウダー キス ヘイジー マット リップスティック」(7位)、「ジバンシイ/プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」(8位)、「エスティ ローダー/ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップN」(9位)、「ディオール/ディオール アディクト リップ グロウ オイル」(10位)。総合TOP10のうち9商品が、肌や唇へのうるおい・保湿をうたう商品だった。
■韓国のベストコスメも発表！注目のキーワードは？
同発表会では続けて、“海外版ベスコス”として発表されている「2026上半期 @cosme KOREA ベストコスメアワード」から、注目すべき韓国の最新トレンドアイテムも紹介された。
韓国トレンドワードとして出てきたのは、「成分美容の高度化」、「“メイクのり”ベース」、「サンケアの進化」、「カラーメイクの変化」、「インナービューティー拡張」という言葉。
美容医療で注目される物質PDRNを配合したPDRN-NIA10を含む「primera/PDRN-NIA10 トーニング グロウ セラム」をはじめ、“メイクのり”を助けるベース「hince/ラディアンスメイクアップブースティングプレップ」、トーンアップ機能を持ったサンケア商品「O HUI/デイシールド ダークスポット コラーゲン トーンアップ クリーム」、保湿効果も得られるリップメイクアイテム「MUZIGAE MANSION/ティンティッドリップバーム」、ドラッグストア「オリーブヤング」のサプリに特化した店舗「オリーブベター」で販売され、人気を集めている、肌悩みに応えるようなアイテム「mariv/フコ コラーゲン グローフィット ゼリースティック」などが紹介された。
■2026年下半期に流行りそう!?今夏のニーズに応えるアイテムとは
さらに同イベントでは、「2026下半期トレンド予測」も公開。@cosmeでは2022年に「@cosmeトレンド予測部」を発足し、今後の生活者インサイトや美容トレンドを予測しており、今回も2026年下半期に向けた「ネクストトレンドキーワード」を発表した。
その「ネクストトレンドキーワード」として今回挙げられたのは、「まるごと日差し対策」、「仕込みフィルター肌」、「ガジェ美スキンケア」、「血色パンダチーク」、「推し事美容」、「サプリ水」。
ますます進む二季化の中、消費者のニーズに応える「まるごと日差し対策」アイテムとして、塗り心地にこだわった“新質感”の「コスメデコルテ/UVコンフォート エアリートランスペアレント」などが紹介され、近年増加しているという肌の“赤み”関連の悩みに応える「仕込みフィルター肌」アイテムとしては、「ジバンシイ/プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」などが紹介された。
西原さんは「ここ数年の日焼け止めの進化というのは目覚ましくて。部位ごとの使い分けも行われているんですよね。その一方で、アイテムが進化・多様化して選択肢が増えたことで、“日焼け止め迷子”という言葉も出てきています」とコメント。これに、@cosme スタッフエキスパートのウトン光恵さんは、「『@cosme TOKYO』では、べたつかないものを探している方も多く、ホイップクリームのような軽いテクスチャーの『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールド クリーム』などがストレスフリーで人気ですね。あとは、“唇の日焼け”が盲点なのですが、何社からかは専用のアイテムも出ており、そういったものが増えつつあるのかなと思います」と回答していた。
また、同コーナーでは、ブームの美顔器と相性がいい「ガジェ美スキンケア」アイテムとして「MEDICUBE/PDRNピンクセラム」、顔の余白に広くチークをまとうメイク方法「血色パンダチーク」に合うアイテムとして「KATE/バウンシーチークシャドウ」、“推し活”が起点となった「推し事美容」アイテムとして「前髪専科/バングリメイクペーパー/ポケットサイズ」、ビタミンCや食物繊維、セラミドといった成分が入った「サプリ水」も紹介された。
取材・文/平井あゆみ
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【写真】2026年上半期のベスコスTOP10
「@cosmeベストコスメアワード」とは、実際に商品を使用した“@cosmeメンバー”から寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品を表彰するアワード。2000年より毎年発表されており、@cosmeならではの生活者視点に立った受賞ラインナップが、化粧品業界および美容業界からも注目されている。
今回、2026年上半期ベストコスメの総合大賞として選出されたのは、昨年10月のリニューアルでさらなる進化を遂げた「d プログラム モイストケアローション EX」だ。同商品は、ベスト化粧水1位、価格別賞ミドルプライス部門化粧水1位、@cosme SHOPPING ベストヒット賞総合1位、@cosme STORE ベストヒット賞総合4位も合わせ、全5部門で受賞した。
50年以上にわたる敏感肌の皮膚科学研究をもとに進化した「d プログラム モイストケアローション EX」は、“乾燥×花粉×紫外線”のトリプルパンチで肌悩みが増加する中、“肌守り”ニーズを体現し、生活者に信頼されたことと、物価高の逆風の中、“生活者の共感”を得たところがポイントに。今回のリニューアルでは、容量や高品質な設計はそのままに、これまでの“足りないバリア成分を外から補うケア”から、健やかな肌環境を保つために“美肌菌”に着目した新しい敏感肌ケアへとクオリティがさらに向上したのだという。
アイスタイルデータコンサルティング @cosme リサーチプランナーの原田彩子さんは、 「こちらの商品はリニューアルの際、125ミリリットル3740円から3300円へ約1割の値下げを決断されました。『敏感肌の方に1人でも多く届けたい』、そんな思いが企業努力でこうして届いたというのは、まさにこの物価高の時代の中、評価された1つのポイントだったのではないかと思います」と解説した。
また、資生堂ジャパン ブランドマーケティング本部ダーマ・クリニカルマーケティング部 dプログラム ブランドディベロップメントG ブランドマネージャーの家谷直嗣(いえたになおつぐ)さんは、「モイストケアローション EXは構想から4年くらいかけて発売にこぎ着けた商品で、開発に当たって非常に多くの困難と挑戦がありました。そんな中でこだわってきたのは、『肌を根本から安定させたい』、そう願う敏感肌の方々の願いに対して、最先端の敏感肌サイエンスでしっかり応えていくということでした。低刺激と高効果、これを高いレベルで両立する。我々として『敏感肌のためのベストな化粧水です！』と自信を持ってお伝えできる商品が発売できたと思っております」と胸を張った。
なお、今回“ベスコス”として受賞したのは以下の10商品。「ロージーローザ/パウダーブラシEX＜アングルド＞」(2位)、「Anua/ビタミン10ポアストリクス セラム」(3位)、「Anua/PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」(4位)、「ルルルン/ルルルン ハイドラ PD マスク」(5位)、「ルルルン/プレシャス GREEN(Glow up)」(6位)、「M・A・C/パウダー キス ヘイジー マット リップスティック」(7位)、「ジバンシイ/プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」(8位)、「エスティ ローダー/ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップN」(9位)、「ディオール/ディオール アディクト リップ グロウ オイル」(10位)。総合TOP10のうち9商品が、肌や唇へのうるおい・保湿をうたう商品だった。
■韓国のベストコスメも発表！注目のキーワードは？
同発表会では続けて、“海外版ベスコス”として発表されている「2026上半期 @cosme KOREA ベストコスメアワード」から、注目すべき韓国の最新トレンドアイテムも紹介された。
韓国トレンドワードとして出てきたのは、「成分美容の高度化」、「“メイクのり”ベース」、「サンケアの進化」、「カラーメイクの変化」、「インナービューティー拡張」という言葉。
美容医療で注目される物質PDRNを配合したPDRN-NIA10を含む「primera/PDRN-NIA10 トーニング グロウ セラム」をはじめ、“メイクのり”を助けるベース「hince/ラディアンスメイクアップブースティングプレップ」、トーンアップ機能を持ったサンケア商品「O HUI/デイシールド ダークスポット コラーゲン トーンアップ クリーム」、保湿効果も得られるリップメイクアイテム「MUZIGAE MANSION/ティンティッドリップバーム」、ドラッグストア「オリーブヤング」のサプリに特化した店舗「オリーブベター」で販売され、人気を集めている、肌悩みに応えるようなアイテム「mariv/フコ コラーゲン グローフィット ゼリースティック」などが紹介された。
■2026年下半期に流行りそう!?今夏のニーズに応えるアイテムとは
さらに同イベントでは、「2026下半期トレンド予測」も公開。@cosmeでは2022年に「@cosmeトレンド予測部」を発足し、今後の生活者インサイトや美容トレンドを予測しており、今回も2026年下半期に向けた「ネクストトレンドキーワード」を発表した。
その「ネクストトレンドキーワード」として今回挙げられたのは、「まるごと日差し対策」、「仕込みフィルター肌」、「ガジェ美スキンケア」、「血色パンダチーク」、「推し事美容」、「サプリ水」。
ますます進む二季化の中、消費者のニーズに応える「まるごと日差し対策」アイテムとして、塗り心地にこだわった“新質感”の「コスメデコルテ/UVコンフォート エアリートランスペアレント」などが紹介され、近年増加しているという肌の“赤み”関連の悩みに応える「仕込みフィルター肌」アイテムとしては、「ジバンシイ/プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」などが紹介された。
西原さんは「ここ数年の日焼け止めの進化というのは目覚ましくて。部位ごとの使い分けも行われているんですよね。その一方で、アイテムが進化・多様化して選択肢が増えたことで、“日焼け止め迷子”という言葉も出てきています」とコメント。これに、@cosme スタッフエキスパートのウトン光恵さんは、「『@cosme TOKYO』では、べたつかないものを探している方も多く、ホイップクリームのような軽いテクスチャーの『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールド クリーム』などがストレスフリーで人気ですね。あとは、“唇の日焼け”が盲点なのですが、何社からかは専用のアイテムも出ており、そういったものが増えつつあるのかなと思います」と回答していた。
また、同コーナーでは、ブームの美顔器と相性がいい「ガジェ美スキンケア」アイテムとして「MEDICUBE/PDRNピンクセラム」、顔の余白に広くチークをまとうメイク方法「血色パンダチーク」に合うアイテムとして「KATE/バウンシーチークシャドウ」、“推し活”が起点となった「推し事美容」アイテムとして「前髪専科/バングリメイクペーパー/ポケットサイズ」、ビタミンCや食物繊維、セラミドといった成分が入った「サプリ水」も紹介された。
取材・文/平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。