「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）

歴史的な大混戦にもつれ込んだ。平幕の伯乃富士が賜杯争い単独トップの大関霧島を寄り倒し、１０勝目を挙げるとともに逆転初優勝の可能性を残した。小結若隆景は琴栄峰を押し出し、霧島に並ぶ１１勝目。義ノ富士にすくい投げを決めた藤凌駕、藤ノ川を突き落とした宇良が１０勝に乗せた。７人が優勝戦線に残り、史上最多６人による優勝決定戦の可能性が出た。

３敗対決に圧勝し、首位タイに浮上した。若隆景は「下から速い相撲が取れたと思う。しっかり集中してやれた」と表情を変えず言った。琴栄峰の張り差しに構わずおっつけて、相手の体を浮かせて一気に押し出した。

３月の春場所は場所前から重傷だった右肘をさらに痛め、１４日目から休場。懸命な治療で、初日の５日前から相撲を取る稽古を再開した。分厚いサポーターを巻くも「土俵に上がれば関係ない」と痛みや不安を見せない。昨年秋場所は首痛の影響で大関とりに失敗したが、再び大関挑戦の機会をつくった。

２２年春場所以来、歴代３位の間隔となる２５場所ぶり２度目の賜杯を狙う。藤凌駕を退け、３敗で並ぶ霧島の結果を待つつもりだ。「自分らしい相撲を取りたい。一生懸命」と短い言葉に闘志を込めた。