辻希美の夫・杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃん抱っこショット公開「まさに天使の笑顔」「癒し」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の杉浦太陽が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開した。
【写真】辻ちゃん夫「まさに天使の笑顔」0歳次女抱っこショット
杉浦は「今日も1日お疲れ様でしたー！」とつづり、カーテンが閉まった窓を背に撮影した写真を投稿。Tシャツ姿の杉浦が夢空ちゃんを後ろから抱っこし、腕の中の夢空ちゃんが満面の笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「癒し」「仲良し親子」「疲れが一瞬で吹き飛んだ」「まさに天使の笑顔」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「まさに天使の笑顔」0歳次女抱っこショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃん抱っこショット披露
杉浦は「今日も1日お疲れ様でしたー！」とつづり、カーテンが閉まった窓を背に撮影した写真を投稿。Tシャツ姿の杉浦が夢空ちゃんを後ろから抱っこし、腕の中の夢空ちゃんが満面の笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。
◆杉浦太陽の投稿に「まさに天使の笑顔」の声
この投稿に、ファンからは「癒し」「仲良し親子」「疲れが一瞬で吹き飛んだ」「まさに天使の笑顔」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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