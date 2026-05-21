夜ドラ『ラジオスター』最終回 【第32話あらすじ】カナデ（福地桃子）が決心
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）がきょう21日、最終回（第32話）を迎える。
【場面カット】小野まな（大野愛実）がラジオで語る？
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第32話 あらすじ
カナデ（福地桃子）は、松本（甲本雅裕）と話し合った結果、ある決心をする。そしてリクト（甲斐翔真）もある決心をして能登を去ってしまう。小野まな（大野愛実）はカナデを訪ね「ラジオスターとは何だったのか」と問いただす。するとカナデはラジオスターに対するおもいを語りはじめる。小野さくら（常盤貴子）はそんなカナデに能登へのあるおもいを託していたのだった。そしてラジオスターは新しい体制で放送を続けていく。
【場面カット】小野まな（大野愛実）がラジオで語る？
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
カナデ（福地桃子）は、松本（甲本雅裕）と話し合った結果、ある決心をする。そしてリクト（甲斐翔真）もある決心をして能登を去ってしまう。小野まな（大野愛実）はカナデを訪ね「ラジオスターとは何だったのか」と問いただす。するとカナデはラジオスターに対するおもいを語りはじめる。小野さくら（常盤貴子）はそんなカナデに能登へのあるおもいを託していたのだった。そしてラジオスターは新しい体制で放送を続けていく。