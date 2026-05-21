オリックスは２１日、九里亜蓮投手がプレミアム・バーボンウイスキー「バッファロー・トーレス」のブランドアンバサダーに就任したことを発表した。チームは昨季に続き、サゼラック社と「バッファロー・トーレス」オフィシャルウイスキー契約を締結。人気を博した「バッファロー・トーレス ハイボール」は、京セラドーム大阪内の店舗で購入できる。

九里は「伝統ある『バッファロー・トーレス』のブランドアンバサダーに就任できたことを誇りに思っています。京セラドーム大阪でも販売されていますので、観戦の際はぜひ『バッファロー・トーレス ハイボール』を味わってください。皆さんと一緒に勝利の祝杯をあげられるように、粘り強いピッチングでチームに貢献していきます」とコメントした。販売店舗は以下の通り。

「ＳＤＢｓのお店」「どん／でん」「オリごはんのお店 ｂｙ ＧＬＯＢＥ ＢＯＷＬ」「球場食堂（たまばしょくどう）」「球欒食堂（たまらんしょくどう）」「ＦＡＮ ＦＵＮ ＧＡＲＡＧＥ（ファンファンガレージ）」「ＧＯＣＨＩポテ」「Ｄｏｓｓａ ＢＡＲ」「Ｂｓ ＢＥＥＲ ＢＡＲ」