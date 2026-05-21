ギャルしか勝たん！癖が強い『ウマ娘』新映像“えかきうた”解禁で「ウェーイ」
人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新たなCM映像「ウマむすめえかきうた」ギャル篇が公開された。「ウェーイ」と勢いよく登場するギャルなウマ娘たちと、CMオリジナル楽曲が見どころとなる。
【動画】癖が強いんじゃぁ〜！公開されたギャル『ウマ娘』大集結の新映像
今回のCMは、“ギャルウマ娘たちによるえかきうたCM”で。「まーるかいてウェーイ」のリズムに乗って、トーセンジョーダン、ダイタクヘリオス、メジロパーマー、ゴールドシチー、フォーエバーヤング、エスポワールシチーが登場している。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【動画】癖が強いんじゃぁ〜！公開されたギャル『ウマ娘』大集結の新映像
今回のCMは、“ギャルウマ娘たちによるえかきうたCM”で。「まーるかいてウェーイ」のリズムに乗って、トーセンジョーダン、ダイタクヘリオス、メジロパーマー、ゴールドシチー、フォーエバーヤング、エスポワールシチーが登場している。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。