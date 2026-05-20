元プロ野球選手の松坂大輔が２０日、都内で行われたスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド、日本シグマックスの「暑熱対策サミット２０２６」に出席した。

近年記録的な酷暑の常態化が進む中で、健康とパフォーマンスを守るための暑熱対策に迫るイベント。元なでしこジャパンの澤穂希、タレントの辻希美、フリーアナウンサーの上重聡も出席した。

松坂は「ザムストＣＯＯＬ ＳＨＡＤＥＲ アクティブベスト」を着用してストラックアウトに挑戦。投球への自信を聞かれると「肩壊して野球やめてるので…」と弱気な発言。すると、すかさず上重アナは声を張り上げ「みなさんＷＢＣで２回ＭＶＰをとってます」と輝かしい実績を紹介し期待を煽（あお）った。

「１（の的）を狙います」と狙いを定めた松坂の一球目はきれいな放物線を描いて宣言通り１の的へ。続く澤がキックを決め、松坂の２投目が決まるとビンゴ達成の状況。２投目も見事に狙い通りの投球を見せ、ビンゴ達成。野球界のレジェンドがさすがのコントロールを披露した。

スポーツ指導者として「子供の方から体がきついとか暑いとか休みたいとかは言いづらい部分だと思うので、そこはしっかり親や指導者が見守って大人のほうから休憩を取るように促すことが大事かなと思います」と子供たちの安全を第一に考えた環境づくりの重要性を語った。