最速１６７キロを誇るブルワーズの怪物、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）は１９日（日本時間２０日）の敵地カブス戦に先発し、６回を投げ３安打８奪三振無失点の快投で４勝目（２敗）をマークした。防御率は１・８９となり、リーグ３位に浮上。鈴木誠也外野手（３１）との対戦は２打席で空振り三振、右前打だった。

サイ・ヤング賞レースでドジャースの大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）の強力なライバルとなる右腕は米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のポッドキャスト番組に出演。ここで自慢のポケモンコレクションを公開した。強じんな翼を持つルギアが大のお気に入りというミジオロウスキーはポケモンカードがずっしりと詰まった２００センチの身長とほぼ同じくらいの巨大なバインダーを自慢げに披露し、悦に浸った。このバインダーのページはテーマごとに整理されており、ポケモンカード収集への情熱がうかがえた。

これを「ミジオロウスキーがポケモンカードのオタクになる」と取り上げた米メディア「クラッチ・ポインツ」は「彼がマウンドに立っていないときは、サイ・ヤング賞の有力候補としてポケモンコレクションの増強に取り組むだろう。新しいセットが出たら、彼は目をつける。もしヒットを決めれば、それは間違いなくミジオロウスキーのバインダーに間違いなく入ることになる」と報じた。