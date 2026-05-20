『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』出演アーティスト第1弾発表 Crystal Kay＆Dream Ami＆リトグリ＆TRFが登場
福岡ソフトバンクホークスは、7月1日からみずほPayPayドーム福岡で開催する『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』で、4組のアーティストと2人のDJの出演を発表した。
【画像】Crystal KayやTRFら豪華アーティストが『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に登場
『鷹祭 SUMMER BOOST』では、豪華ゲストによるパフォーマンスを実施し、球場全体が一体となって盛り上がる特別な演出をお届け。各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに、初日はCrystal Kay、2日目はDream Ami、3日目はLittle Glee Monster、4日目はTRFが決定した。さらに、試合前から試合終了後まで音楽で球場を盛り上げるDJとしてThe BK Soundさん、DJ KOO（From TRF）さんが登場する。
実力派シンガーからダンスミュージックまで、世代を超えて楽しめる多彩な音楽ジャンルが集結し、熱気あふれるライブパフォーマンスとともに、ここでしか味わえない“夏のエンターテイメント”が楽しめる。
その他の日程の出演者についても、決定次第順次発表予定となる。
■コメント
【Crystal Kay】WBC日本代表のホークスの周東選手が私の楽曲Crystal Kay feat. 安室奈美恵「REVOLUTION」を登場曲に使っていただいているのを知ったときはとってもうれしかったです！当日、皆さんに球場でお会いできることを楽しみにしています！
【Dream Ami】毎年豪華なゲストの皆さんとこだわった演出で非常に盛り上がるイベントだと思います。そんな今年の『鷹祭 SUMMER BOOST』に出演させていただけることを光栄に思います。福岡の皆さん、ソフトバンクホークスファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています！一緒に鷹祭を盛り上げましょう！
【Little Glee Monster】この度、私たちLittle Glee Monsterが『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に出演させていただくことになりました！2024年12月に公開されたホークスの長編ドキュメンタリー映画の主題歌に「VIVA」を起用いただいたり、「OVER」を試合前のステージショーやファンフェスでも使用していただいたりとご縁のあるソフトバンクホークスさんのイベント、今からとても楽しみです！ぜひ試合後に私たちのライブパフォーマンスも楽しんでいただけたらうれしいです。球場でお待ちしています！よろしくお願いします！
【TRF】『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』にTRFで出演させていただくことになりました。メンバー全員、大変光栄に思っています。ホークスの勝利を後押しできるよう、ファンの皆さんと一体となって、最高のエネルギーを届けましょう！
【The BK Sound】ホークスファンとタカガールを全員踊らせに参ります！グッドバイブスあふれるパーティーをみんなで作りあげましょう！
【DJ KOO（from TRF）】チーム、ファンが共に創り上げる真夏のエンターテインメントの祭典『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』。なんと今年は3日間DJやらせていただきます（しかも3年連続は光栄の至りです）！今年はDJ活動45周年！その感謝の思いをこめ全力でみずほPayPayドームをBOOSTさせます!!そして、4日はTRFも出演！ホークスファンの皆さんブチ上げていきましょう！若鷹 DO DANCE!!
【画像】Crystal KayやTRFら豪華アーティストが『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に登場
『鷹祭 SUMMER BOOST』では、豪華ゲストによるパフォーマンスを実施し、球場全体が一体となって盛り上がる特別な演出をお届け。各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに、初日はCrystal Kay、2日目はDream Ami、3日目はLittle Glee Monster、4日目はTRFが決定した。さらに、試合前から試合終了後まで音楽で球場を盛り上げるDJとしてThe BK Soundさん、DJ KOO（From TRF）さんが登場する。
その他の日程の出演者についても、決定次第順次発表予定となる。
■コメント
【Crystal Kay】WBC日本代表のホークスの周東選手が私の楽曲Crystal Kay feat. 安室奈美恵「REVOLUTION」を登場曲に使っていただいているのを知ったときはとってもうれしかったです！当日、皆さんに球場でお会いできることを楽しみにしています！
【Dream Ami】毎年豪華なゲストの皆さんとこだわった演出で非常に盛り上がるイベントだと思います。そんな今年の『鷹祭 SUMMER BOOST』に出演させていただけることを光栄に思います。福岡の皆さん、ソフトバンクホークスファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています！一緒に鷹祭を盛り上げましょう！
【Little Glee Monster】この度、私たちLittle Glee Monsterが『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に出演させていただくことになりました！2024年12月に公開されたホークスの長編ドキュメンタリー映画の主題歌に「VIVA」を起用いただいたり、「OVER」を試合前のステージショーやファンフェスでも使用していただいたりとご縁のあるソフトバンクホークスさんのイベント、今からとても楽しみです！ぜひ試合後に私たちのライブパフォーマンスも楽しんでいただけたらうれしいです。球場でお待ちしています！よろしくお願いします！
【TRF】『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』にTRFで出演させていただくことになりました。メンバー全員、大変光栄に思っています。ホークスの勝利を後押しできるよう、ファンの皆さんと一体となって、最高のエネルギーを届けましょう！
【The BK Sound】ホークスファンとタカガールを全員踊らせに参ります！グッドバイブスあふれるパーティーをみんなで作りあげましょう！
【DJ KOO（from TRF）】チーム、ファンが共に創り上げる真夏のエンターテインメントの祭典『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』。なんと今年は3日間DJやらせていただきます（しかも3年連続は光栄の至りです）！今年はDJ活動45周年！その感謝の思いをこめ全力でみずほPayPayドームをBOOSTさせます!!そして、4日はTRFも出演！ホークスファンの皆さんブチ上げていきましょう！若鷹 DO DANCE!!