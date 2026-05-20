【セブン‐イレブン】「マカロンアイス フランボワーズ」発売、シリーズ発売10周年&通算50品目を記念した新商品

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セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」を5月26日から順次、数量限定発売する。

マカロンアイスシリーズ通算50品目となる節目の一品。シリーズ発売10周年を記念し、シリーズ第1弾の味わいを特別仕様にアップデートした。

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◆セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ

価格:278円(税込300.24円)
発売日:5月26日〜順次
販売エリア:全国 ※数量限定

ラズベリー果汁を使用した甘酸っぱいアイスと、もっちりした生地を合わせた、華やかなピンク色のマカロンアイス。

【華やかなビジュアルとサプライズ企画】

フランボワーズのアイス部分は、これまでバニラの白を基調としていたが、今回初めてアイス部分にラズベリー果汁を使用し、マカロンアイス全体を華やかなピンク色に仕立てた。運が良ければマカロン生地にハートの柄が入っているという仕掛けで、開封するまでのワクワク感も演出している。

【どこから食べてもフルーツ感たっぷり】

アイス部分にはラズベリー果汁を使用し、やさしい酸味とほのか香りが溶け込んだ上品な味わいに仕立てた。さらにアイスには、濃厚なラズベリーソースを充填し、アイスの甘酸っぱさとみずみずしいソースの酸味、口の中でとろけるフルーツ感が楽しめる。

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