【セブン‐イレブン】「マカロンアイス フランボワーズ」発売、シリーズ発売10周年&通算50品目を記念した新商品

セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」を5月26日から順次、数量限定発売する。

マカロンアイスシリーズ通算50品目となる節目の一品。シリーズ発売10周年を記念し、シリーズ第1弾の味わいを特別仕様にアップデートした。

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◆セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ

価格:278円(税込300.24円)

発売日:5月26日〜順次

販売エリア:全国 ※数量限定

ラズベリー果汁を使用した甘酸っぱいアイスと、もっちりした生地を合わせた、華やかなピンク色のマカロンアイス。

【華やかなビジュアルとサプライズ企画】

フランボワーズのアイス部分は、これまでバニラの白を基調としていたが、今回初めてアイス部分にラズベリー果汁を使用し、マカロンアイス全体を華やかなピンク色に仕立てた。運が良ければマカロン生地にハートの柄が入っているという仕掛けで、開封するまでのワクワク感も演出している。

【どこから食べてもフルーツ感たっぷり】

アイス部分にはラズベリー果汁を使用し、やさしい酸味とほのかな香りが溶け込んだ上品な味わいに仕立てた。さらにアイスには、濃厚なラズベリーソースを充填し、アイスの甘酸っぱさとみずみずしいソースの酸味、口の中でとろけるフルーツ感が楽しめる。

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