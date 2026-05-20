Snow Man阿部亮平が20日、都内で「ベンチャーサポート」のアンバサダー就任発表会に出席した。

難関の気象予報士の資格を保有するなど、自らもアイドルの枠を超えて活躍。チャレンジをする上では「人事を尽くして天命を待つ。この言葉を大事にしている」と話した。「できる努力できる準備はもう事前に尽くして、最後結果を迎える。僕自身もどんなお仕事でも、自分に出来ることがあったら準備して臨みたい。準備が結果に直接繋がらなくてもいいんですよ。準備したという事実だけで自信を持てる。その自信が成功率につながる」と持論を展開した。

挑戦するためには学びも欠かせない。勉強法にも秘訣（ひけつ）があり「すき間時間を大切にするのもそうですし、僕自身は勉強が大好き。勉強へのハードルを下げることも大事。机に向かうだけが勉強じゃなくて、机に向かっていないときにいかに勉強できるかが大事だと思います。勉強するという気持ちになってからいちいち（必要な物を）机の上に広げるんじゃなくて、あえてやりっぱなしにしておくことで、続きから始める気持ちにするのも一つ」と伝授した。

「ベンチャーサポート」は起業家支援のプロフェッショナル・ベンチャーサポート税理士法人。阿部はSnow Manとしてのグループでの活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど自らの可能性を広げ続ける「挑戦者」であり、すでに活躍している起業家のみならず、起業に挑戦する人々を社会全体で支え、後押しするパートナーを体現する存在だとして起用された。