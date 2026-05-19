ニトリの新作ブラトップが優秀♡1枚で綺麗見えする快適インナー

薄着になる季節に気になる、インナーの透け感やライン問題。そんな悩みに寄り添う新作ブラトップが、ニトリグループのアパレルブランド「N+（エヌプラス）」から登場しました♡ 下着メーカーと共同開発したブランド初のカップ付きインナーは、ホールド感と快適さを両立。2026年5月中旬より、全国のN+店舗とニトリネットで販売がスタートし、毎日の着こなしを軽やかにアップデートしてくれます。

美しく整える快適ブラトップ

今回発売されたブラトップシリーズは、「1枚で楽に綺麗に着たい」という女性たちの声から誕生。下着メーカーの知見を活かし、バストラインを美しく見せる設計にこだわっています。

内側にはストレッチメッシュ素材を採用し、脇流れを抑えながら通気性も確保。さらに、なめらかなレーヨン混素材によって、肌あたりの優しさも実現しています。

締め付け感が少なく、暑い季節でも快適に着られるのが嬉しいポイント♡

高い機能性を持ちながら、価格は1,790円（税込）からと手に取りやすい設定。素材や縫製、デザインを細かく調整することで、品質と価格のバランスを追求したシリーズです。

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コーデに合わせて選べる3タイプ

ブラトップ アメリカンスリーブ タンクトップ



価格：1,790円（税込）

肩まわりをすっきり見せるアメリカンスリーブデザイン。ヘルシーな肌見せが叶い、デニムやワイドパンツとも好相性です♪

カラー：ブラウン／グレージュ／ブラック（サイズ：S／M／L／LL）

ブラトップ キャミソール



価格：1,790円（税込）

脇汗をカバーする汗取り付き仕様で、夏にも頼れる1枚。細身のストラップは長さ調整ができ、トップスを選ばず着回せます。

カラー：ブラウン／グレージュ／ブラック（サイズ：S／M／L／LL）

ブラトップ ボートネック ノースリーブ



価格：1,990円（税込）

肩に少しかかるデザインが腕をすっきり見せ、ボートネックがデコルテを綺麗に演出。きれいめコーデにもぴったりです。

カラー：ブラウン／グレージュ／ブラック（サイズ：S／M／L／LL）

夏の毎日をもっと快適に♡

ラクな着心地と美しいシルエットを両立した、N+の新作ブラトップシリーズ。インナーとしてはもちろん、1枚でさらっと着こなせるデザイン性も魅力です。

暑い季節を快適に乗り切りたい方や、毎日のコーデをもっと軽やかに楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡