歌手の森高千里（57）が、19日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、健康と美容を保つ秘けつを明かした。

今年がデビュー40年目。今もライブではミニスカート姿で、デビュー当時から変わらない美脚やスタイルを維持し続けている。そのため、代表曲「私がオバさんになっても」になぞらえて、SNSでは「いつオバさんになるの？」などと驚きの声も上がる。

そんな森高に、フリーアナウンサー山本里菜から「健康でい続けるために長く続けていることとか、美容のために毎日やっていることがあったら」と質問が飛んだ。

森高は「私、メークする時って、立ちながら…座ってメークしないんですね」と返答。「洗面所にメーク道具を置いてあるので、立ちながらやるんですけど。立ちながらやることによって、何かないかな？ということで、青竹踏みを置いて、青竹踏みをしながらメークしています」。トレーニングを兼ねたメーク術を明かした。

稲垣吾郎からは「体幹バランスがしっかりしないと、アイラインがよじれますよ？」とツッコミが。森高は「その時は止まっていますけど…」と笑って明かし、「最初は痛かったんですけど、今は全然痛くないです」と効果を強調した。

さらに、洗面台にはもう一つの仕掛けが。「立ちながら、大きな鏡っていうか、拡大鏡もあるので、それをちょっと高めに置いているんです。その時は、つま先立ち。結構つま先立ちも大切」。日常の行為に、何げないトレーニングを組み込んでいることを明かした。