シャネルが新作ハイジュエリー「シーニュ エ サンボル」発表　ライオンや星などモチーフに

「シャネル（CHANEL）」が、新たなハイジュエリー コレクション「シーニュ エ サンボル（Signes & Symboles）」を発表した。カメリア、星、太陽、ライオンといった、創設者マドモアゼル・シャネルの世界に息づくシンボルの数々をあしらったコレクションで、全85点をラインナップしている。

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コレクションはマドモアゼル・シャネルが好んだモチーフから着想し、「レ ザンプリメ（Les Imprimés）」「ル リオン アンブレマティック（Le Lion Emblématique）」「レ ビジュー タリスマン（Les Bijoux Talismans）」「レ サン ボル（Les Symboles）」の4章で構成。プレシャス フォー（世界四大貴石）と呼ばれるサファイア、ルビー、エメラルド、ダイヤモンドを軸に、鮮やかなブルー、レッド、グリーン、オレンジ、イエロー、ピンクのジェムストーンを大胆に用いて、美しい色彩のハーモニーを生み出した。

レ ザンプリメの「Imprimé Lionネックレス」は、左右対称に4つのエンブレムからなるデザインで、中央にはエメラルドをあしらった。また、ホワイトゴールド、ローズゴールド、ダイヤモンドの装飾がV字を描くように連なり、中央に20.66カラットのサファイアをあしらったネックレスなどを展開する。

ル リオン アンブレマティックの「Lion Millénaire ネックレス」は、ホワイトゴールド製バスレリーフの横たわるライオンを載せたオニキスプレートをライン状に並べ、その中央にエメラルドカット6.13 カラットのルビーを配した。そのほか、オーバルカット 9.41 カラットのルビーとダイヤモンド、オニキスのベースにダイヤモンドを散りばめたライオンの頭部をあしらったリングなどをラインナップする。

レ ビジュー タリスマンの章では、イエローサファイアをパヴェセッティングしたイエローゴールドの星モチーフに、3.57カラットのエメラルドカットFLタイプ IIaダイヤモンドのカメリア モチーフをあしらった「Talisman Graphique ネックレス」を発表。また、チューブ状のチェーンにゴールド、ダイヤモンド、ピンクサファイアのカメリア、星、太陽、ライオンをアミュレットとして配した「Talisman de Symboles ネックレス」などを揃える。

レ サン ボルの「Symbole Étoile ネックレス＆イヤリング」は、青紫のタンザナイトのビーズや、温かみのあるオレンジ色のガーネット、カーネリアン、クッションカット26.21 カラットのインペリアルトパーズを組み合わせた。そのほか、マドモアゼル・シャネルが愛した花がモチーフの「SymboleCamélia Rose リング」などを展開する。

◾️シャネル：公式サイト