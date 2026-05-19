ホテルニューオータニ（東京）は、「黒毛和牛フェア2026」を4月29日から7月31日まで実施している。

直営レストラン8店舗で担々麺、カツサンド、ボロネーゼ、肉うどんなどの定番料理に黒毛和牛を使った限定メニューをそろえる。シェフが全国の産地を巡って選んだ尾崎牛や神戸ビーフ、鹿児島黒牛など常時6〜8種類の和牛を、部位や状態に応じて使い分ける。

第1期は4月29日から6月14日までで、中国料理「大観苑」の「黒毛和牛の担々麺」、オールデイダイニング「SATSUKI」の「黒毛和牛のカツサンド」、西洋料理「BELLA VISTA」の「黒毛和牛のボロネーゼ」、麺処「NAKAJIMA」の「黒毛和牛の肉うどん」などを用意する。ビュッフェ＆バー「VIEW ＆ DINING THE SKY」では赤ワインで煮込んだ「黒毛和牛のブッフブルギニヨン」、日本料理「KATO'S DINING ＆ BAR」ではポン酢とガーリックソースで味わう「黒毛和牛の和風ステーキ」を提供する。

5月29日の「肉の日」には、鉄板焼「石心亭」とステーキハウス「リブルーム」で神戸ビーフを中心に構成した特別コースを設定する。石心亭限定コースは神戸牛のミニコロッケやフィレまたはサーロインの鉄板焼などを組み込み、リブルーム限定メニューはダブルビーフコンソメや前菜「至高の輝き」をはじめ、神戸ビーフのサーロインまたはフィレを提供する。

第2期は6月15日から7月31日まで。料金は、「黒毛和牛の担々麺」が4,500円、「黒毛和牛のカツサンド」が5,800円、「黒毛和牛のボロネーゼ」が5,000円、「黒毛和牛の肉うどん」が5,100円、「黒毛和牛の和風ステーキ」が13,500円など。