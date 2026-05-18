¡ÚÍ½ÌóÂÔ¤Á1¥«·î¡Û¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î¿Ë¤¬¤Ê¤¤»þ·×¡ÖThe Clock¡×¤¬5Ëü9400±ß¤Ê¤Î¤Ë¸½Âå¿Í¤ËÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç!?
¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÄ´Íý²ÈÅÅ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤ÏÄ´Íý²ÈÅÅ°Ê³°¤â¶¯¤¤¤Î¤è¡£
¤³¤³ºÇ¶á¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡Ö»þ·×¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢»þ·×¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¡Ö¿Ë¡×¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ê¤Î¤«¡¢Í½ÌóÂÔ¤Á1¥«·î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¡Ú¤É¤ó¤Ê»þ·×¡©¡Û
¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î»þ·×¡ÖThe Clock¡Ê¥¶¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È»þ¿Ë¡ÊÃ»¿Ë¡Ë¡¦Ê¬¿Ë¡ÊÄ¹¿Ë¡Ë¡¦ÉÃ¿Ë¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¾¡£
¿Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸÷¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÅÀÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»þ¹ï¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£1»þ´Ö¤´¤È¤Î»þÊó¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤È¶¦¤Ë¡Ö¿¶¤ê»Ò¤ÎÆ°¤¡×¤ò¸÷¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª
¢£The Clock¤ÎÆÃÄ§
¡¦²ûÃæ»þ·×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à
¡¦¸÷¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤»þ¹ïÉ½¸½¡ÖLight Hour¡×
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¥¢¥é¡¼¥àÀßÄê¤ä¸÷¤êÊý¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ú¥³¥³¤¬¤¹¤´¤¤¤¾¡Û
¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢The Clock¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¤ä¤µ¤·¤¯µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥é¡¼¥à
Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤äÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹²»¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö³¹¤¬ÌÜ³Ð¤á»Ï¤á¤ë²»¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Ä¶²»¤ò¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë3Ê¬Á°¤«¤éÎ®¤·¡¢°Õ¼±¤òµ¯¤³¤·»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢½¸Ãæ¤ò½õ¤±¤ë¥¿¥¤¥Þ¡¼
1Ê¬¡Á60Ê¬¤Þ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢½¸Ãæ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î²»¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ï¢Â³¤·¤¿¥Î¥¤¥º²»¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤äÆÉ½ñ¡¢ºî¶È¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
£¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖRelax Time¡×
ÀÅ¤«¤Ê±«¤Î²»¡¢Âç²Ï¤ò¤æ¤¯½®¤Î²»¡¢¥í¥Ã¥¸¤ÎÃÈÏ§¤Î²»¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ì²¤ëÁ°¤ÎÌþ¤ä¤·¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
»þ·×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤½¤ê¤ã¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¤ï¤¡¡£
¡Ú¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Û
Â¿µ¡Ç½¤«¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¤¡ÖThe Clock¡×¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ¤ß5Ëü9400±ß¡£
¤½¤³¤½¤³ÃÍ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï4·îÀ¸»ºÊ¬¤ÏÁá¡¹¤Ë´°Çä¡£¸½»þÅÀ¡Ê2026Ç¯5·î8Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö5·î²¼½Ü¤«¤é¤Î½Ð²ÙÊ¬¡×¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ú´ÏÅ¹BALMUDA The Store Aoyama¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×³ÆÅ¹¡¢Á´¹ñ¤Î»þ·×ÀìÌçÅ¹¤Ç¤âÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º£¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä!!
»²¾È¸µ¡§¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch