北欧のミッドサマーを体験できる！クラフトビールやザリガニ、メイポールダンスで祝う「メッツァの夏至祭2026」
埼玉県飯能市にある、北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、2026年5月23日(土)〜6月21日(日)までの期間、「メッツァの夏至祭2026」を開催する。北欧の人たちにとってクリスマスと同じぐらい大切な日を祝う「夏至祭」をさまざまなイベントを通してお祝いする。
【写真】こだわりのクラフトビールを提供する「森と湖のクラフトビールジャーニー」に登場するビール！
■今年は「森と湖のクラフトビールジャーニー」で幕開け
長くて暗い冬を過ごす北欧の人たちにとって夏は特別な季節。その始まりで、1年で最も日照時間が長い日を祝う「夏至祭」は、北欧の夏の風物詩になっている。「メッツァビレッジ」でも毎年この時期に「夏至祭」イベントを開催。
2026年「夏至祭」のオープニングとなる5月23日(土)、24日(日)は、昨年に続き2回目となる「森と湖のクラフトビールジャーニー」を開催。埼玉県飯能市の個性派ブルワリー「カールヴァーン」が県内および武蔵野エリアのブルワリーをセレクト。各社こだわりのクラフトビールを提供する。
アーティストの生演奏やフィンランドのダンスパフォーマンス、さらに夕方からは「夏至のかがり火」やファイヤーダンスパフォーマンスも行う。
期間中はメッツァ入口のエントランスロード「メッツァティエ」が北欧8カ国の夏至の花冠ロードに。花冠は夏至祭のマストアイテム。北欧各国の国旗カラーのリボンをあしらった巨大花冠が夏至祭イベントを彩る。
また、広場にはスウェーデンとフィンランドの中間の島「オーランド」のユニークなスタイルの「メイポール」が登場。メイポールとは、広場の中央に立てる花やリボンで飾りつけた高い柱のこと。スウェーデンでは夏至祭にメイポールを立て、その周りを踊りながら作物の豊穣を願う。5月23日(土)と6月20日(土)には、フィンランドの伝統的なミッドサマーダンスパフォーマンスを実施。デモンストレーション後は誰でも参加できるので一緒にダンスを楽しもう。
さらに、スウェーデンやフィンランドの夏といえばザリガニ。期間中は毎年人気のザリガニを使用した期間限定メニューを食べられる。ほかにもフィンランド・ラハティ市にある「テーレンペリ蒸留所」のシングル・モルトウイスキーや、フィンランドのコーヒーショップ「ROBERT’S COFFEE」の商品などがお得に購入できるセールを毎日開催。ぜひチェックしてみて。
2026年の夏至は6月21日(日)ということで、6月20日(土)、21日(日)は、北欧にまつわる雑貨が集まる「湖畔の北欧マーケット」を開催。北欧有名ブランドや雑貨、ヒンメリなどの工芸品、ヴィンテージやフードなど、各日15店舗以上が集まる。
夏の訪れをお祝いする「夏至祭」。日本の夏至とは違う、北欧ならではの過ごし方が体験できる「メッツァ夏至祭2026」。北欧の大切な文化を体験しに足を運んでみよう。
メッツァの夏至祭2026
開催期間：2026年5月23日(土)〜6月21日(日)
住所：埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァビレッジ
電話：0570-03-1066(メッツァお問い合わせ窓口) ※平日10時〜13時、15時〜17時、土・日曜・祝日10時〜13時、15時〜18時
休み：不定休
料金：入場無料
駐車場：1100台 平日1000円(平日2時間まで無料)。土日祝日1500円
アクセス：【電車】西武鉄道池袋線飯能駅からバスでメッツァ下車
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】こだわりのクラフトビールを提供する「森と湖のクラフトビールジャーニー」に登場するビール！
■今年は「森と湖のクラフトビールジャーニー」で幕開け
長くて暗い冬を過ごす北欧の人たちにとって夏は特別な季節。その始まりで、1年で最も日照時間が長い日を祝う「夏至祭」は、北欧の夏の風物詩になっている。「メッツァビレッジ」でも毎年この時期に「夏至祭」イベントを開催。
2026年「夏至祭」のオープニングとなる5月23日(土)、24日(日)は、昨年に続き2回目となる「森と湖のクラフトビールジャーニー」を開催。埼玉県飯能市の個性派ブルワリー「カールヴァーン」が県内および武蔵野エリアのブルワリーをセレクト。各社こだわりのクラフトビールを提供する。
アーティストの生演奏やフィンランドのダンスパフォーマンス、さらに夕方からは「夏至のかがり火」やファイヤーダンスパフォーマンスも行う。
期間中はメッツァ入口のエントランスロード「メッツァティエ」が北欧8カ国の夏至の花冠ロードに。花冠は夏至祭のマストアイテム。北欧各国の国旗カラーのリボンをあしらった巨大花冠が夏至祭イベントを彩る。
また、広場にはスウェーデンとフィンランドの中間の島「オーランド」のユニークなスタイルの「メイポール」が登場。メイポールとは、広場の中央に立てる花やリボンで飾りつけた高い柱のこと。スウェーデンでは夏至祭にメイポールを立て、その周りを踊りながら作物の豊穣を願う。5月23日(土)と6月20日(土)には、フィンランドの伝統的なミッドサマーダンスパフォーマンスを実施。デモンストレーション後は誰でも参加できるので一緒にダンスを楽しもう。
さらに、スウェーデンやフィンランドの夏といえばザリガニ。期間中は毎年人気のザリガニを使用した期間限定メニューを食べられる。ほかにもフィンランド・ラハティ市にある「テーレンペリ蒸留所」のシングル・モルトウイスキーや、フィンランドのコーヒーショップ「ROBERT’S COFFEE」の商品などがお得に購入できるセールを毎日開催。ぜひチェックしてみて。
2026年の夏至は6月21日(日)ということで、6月20日(土)、21日(日)は、北欧にまつわる雑貨が集まる「湖畔の北欧マーケット」を開催。北欧有名ブランドや雑貨、ヒンメリなどの工芸品、ヴィンテージやフードなど、各日15店舗以上が集まる。
夏の訪れをお祝いする「夏至祭」。日本の夏至とは違う、北欧ならではの過ごし方が体験できる「メッツァ夏至祭2026」。北欧の大切な文化を体験しに足を運んでみよう。
メッツァの夏至祭2026
開催期間：2026年5月23日(土)〜6月21日(日)
住所：埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァビレッジ
電話：0570-03-1066(メッツァお問い合わせ窓口) ※平日10時〜13時、15時〜17時、土・日曜・祝日10時〜13時、15時〜18時
休み：不定休
料金：入場無料
駐車場：1100台 平日1000円(平日2時間まで無料)。土日祝日1500円
アクセス：【電車】西武鉄道池袋線飯能駅からバスでメッツァ下車
取材・文＝岡部礼子
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。