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東京の都心から電車を使って岐阜ひとり旅に行ってきました！



早朝の新幹線に乗って名古屋へ。そこから電車を2本乗り継いで「養老天命反転地」がある養老駅へ。巨大な体験型アート作品として、そして私のヲタ活(聖地巡礼)としても非常に楽しく面白い場所でした。再び電車に乗り、岐阜駅へ。実は岐阜には2回来たことがあるものの、ほとんど飲み歩いたことがないのでワクワク！金公園を少し散歩した後、岐阜飲み歩き開始。1軒目は岐阜駅周辺では昼飲みの聖地とも言われる老舗の酒場へ。平日14時過ぎに入店しましたが、もうすでにほぼ満席の大盛況。おでんの鍋を目の前に、どて焼きや熱燗を楽しむ。一度ホテルにチェックインし、少し休憩。2軒目は事前に予約していた魚などの魚介料理が美味しい居酒屋さんへ。新鮮な刺身や長良川の天然アユの塩焼きなどと、岐阜の地酒を楽しむ。その後は無計画だったんですが、ちょうど同じ通りにチェックしていた焼き鳥屋さんがあったので1杯。その後、かなり酔いながら3軒ハシゴ(したらしい…笑)し、なんとかホテルに戻り就寝。

翌朝はホテルでギリギリまで寝た後、岐阜で一番行ってみたかった昼飲みができる食堂へ。食堂らしいテーブルと小上がりの座敷の雰囲気が最高。初めて見るおつまみや破格の牡蠣の鍋などをいただき大満足。感動すら覚えるほど、素晴らしいお店でした。その後、2日目の目的地である下呂温泉へ向かいます。



岐阜駅周辺の昼飲みから少し落ち着いた大人の居酒屋まで、1泊でしたが充実した飲み歩きができました。岐阜に遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！