１３日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では「極寒街中野球拳」を放送。下着１枚で雪山に送り込まれたみなみかわへのＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史の例えが「絶妙」とネットで爆笑が起こった。

この日はみなみかわ、庄司智春、ジャンポケ・おたけ、フジモンの４人が自分の着ている服をかけて街中で野球拳を敢行。芸人が勝てば、相手の一般人の服がもらえるが、負ければ自分の服を相手にあげなければならない。制限時間１０時間で終了し、その時点の格好で雪山へ。一番長い時間、外にいられた人が優勝となる。

みなみかわは負け続けた結果、ムートンの靴以外はすべて取られてしまい、パンツ１枚。そんな状況で氷点下の雪山に放り出され、みなみかわの皮膚は変色。特に足先、耳、鼻など、体の末端に痛みを感じるほどの寒さで、みなみかわの鼻を見たフジモンは「鼻ヤバイって。アッガイに乗ってる工作員みたいになってるよ、お前」と指摘。

「アッガイに乗っている工作員」とは機動戦士ガンダムに出てくる「アカハナ」というキャラクター。文字通り、鼻が赤くなっており、ガンダムにビームサーベルで攻撃され戦死した。

放送中には「アカハナ」の画像も許諾を得て解禁。その後、ジオングの画像も紹介されるなど、ガンダムサイドの全面協力があった。藤井健太郎ディレクターもＸで「アッガイ受けてジオング思いついたら、もうそれにしか見えなくなりました。許諾ありがとうございます」と感謝していた。

ネットでもフジモンの絶妙例えに「アカハナ笑」「寒くて赤い鼻になってんのを『アッガイの工作員＝アカハナ』で例えるフジモンやっぱセンスあるな」「４０年の時を超えまさかのアカハナｗ」「ダリルではなくアカハナｗ」など沸騰していた。