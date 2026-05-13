Image: 奥旅男 - Generated with Gemini

青い鳥や青い虫、青い爬虫類はいるのに、青い哺乳類はいないと言われたら、あなたは信じますか？

「いや、マンドリルの鼻やお尻は青いじゃないか」と思うかもしれません。でも、そこにあるのは本当の青ではありません。哺乳類の毛や皮膚の色は主にメラニンという色素で決まっていて、黒や茶色、赤みのある色は作れても、青そのものを生み出す仕組みは持っていないのです。

IFLSが伝えています。

青く見えるのは構造色とティンダル効果

マンドリルの顔や一部のサルの皮膚が青く見えるのは、色素ではなく光の作用です。皮膚の内部にある微細な構造が光を散乱させ、その結果として青く見えます。これは構造色と呼ばれる現象で、色そのものを持っているのではなく、光の反射や干渉によって色が生まれている状態です。

さらに関係しているのがティンダル効果です。空が青く見える理由と同じで、光のうち短い波長が散乱されることで青が強調されます。青い目を持つ人間も、実は青い色素を持っているわけではなく、この光の散乱によって青く見えているにすぎません。

つまり、私たちが「青い」と認識しているものの多くは、そこに実体として青があるわけではなく、光がつくり出した現象なのです。

青は進化が残さなかった色だった

ではなぜ哺乳類は、青い色素を進化させなかったのでしょうか。答えはシンプルで、その必要がなかったからです。

自然界では、体を隠すための茶色や黒、仲間を認識するための限られた色があれば十分でした。進化は常に生き残るのに役立つものだけを残します。青を作る仕組みは、生存上のメリットに対してコストが見合わなかったため、哺乳類の体には組み込まれなかったと考えられています。

ところで、山で目立つ色といえば青だと言われることがあります。たとえばブルーシートのような鮮やかな青は、自然界ではむしろ非常に目立つ色です。そのため遭難時には発見されやすいとも言われています。

つまり本来は隠れるために不要だった色が、状況を変えれば見つけてもらうための色にもなるということ。青という色は、ただ存在しないのではなく、使われる場面が違っただけなのかもしれません。

Source: IFLS