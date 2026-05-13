ローソンで「アロエヨーグルト味」のアイス無料券も！5月12日開始の「1個買うと1個もらえる」＆お得キャンペーンまとめ。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月12日から始まったキャンペーンを紹介します。

「かむかむレモン」無料券など5つが登場

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月12日から18日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは5つあります。

1つめの対象商品は、森永乳業「森永アロエヨーグルト」（118g）と「ビヒダスヨーグルトざく盛り10種フルーツ」（200g）です。

どちらか1個を購入すると、「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」（135ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、「かむかむ シャインマスカット」（30g）。

1個購入すると、「かむかむ レモン」（30g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、雪印メグミルク「プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト」（190g）。

1個購入すると、「恵 ガセリ菌SP株 ヨーグルトドリンクタイプ」「恵 ガセリ菌SP株 ヨーグルト」（各100g）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「C1000 ビタミンレモン クエン酸」「C1000 ビタミンレモン コラーゲン＆ヒアルロン酸」「C1000 ビタミンレモン」（各140ml）です。

いずれか1本を購入すると、「C1000 ビタミングリーンアップル」（140ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記の引換期間は、いずれも5月19日から25日まで。

5つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」「天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー」（各600ml）です。

なお、「天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー 冷凍 PET」（590ml）は対象外。

どちらか1本を購入すると、「天然水 うめソルティ」（540ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

「天然水 うめソルティ」の引換期間は5月19日から6月1日までです。

対象商品によって引換期間が異なるのでご注意を。

マチカフェのコーヒーもお得に

【マチカフェ モカブレンド20円引き】

5月12日から18日までの期間、マチカフェ「モカブレンド（S）」「アイスモカブレンド（S）」がそれぞれ20円引きになります。

タンブラー販売の場合、タンブラー販売価格から値引きされます。

【天下一品監修商品まとめ買いで90円引き】

5月12日から25日までの期間、サンヨー食品「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯」の「大口径」「ミニカップ」のうち、2個一緒に購入すると90円引きになります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ