建築から東京の魅力を再発見できる「東京建築祭2026」、無料パンフレットが順次配布開始。サイトや本屋で誰でもゲットできるよ。

いよいよ2026年5月16日から24日までの9日間、大規模建築体験イベント「東京建築祭2026」が開催されます。

3回目となる今年は、開催エリアに渋谷を追加。参加建築数も過去最多の151件にボリュームアップ。特別公開される東京の名建築を巡り、建築や街の魅力を再発見できる祭典です。

5月13日現在、当日の建築めぐりに役立つパンフレットを無料配布しています。

建築巡りの計画に役立つ！

パンフレットの紙面では、各建築の公開情報やガイドツアー・イベントの一覧、エリアマップなどを掲載。会期中の巡り方の参考になる、便利な一冊です。

入手方法は、公式サイトからダウンロードする「デジタル配布」、紀伊國屋書店新宿本店や丸善丸の内本店をはじめとするブックフェア開催書店の「店頭配布」、特別公開・特別展示の各会場での「会場配布」の3通り。

いずれも、誰でも無料でゲットできます。なお、店頭配布は、5月中旬から順次配布を開始します。

初めて参加する人も、この一冊をお供にすれば、快適に楽しく建築を巡れるはず。

自分に合った方法でゲットしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）