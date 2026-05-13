ホークスの元エース・攝津正さん推奨…制球力アップに繋がる“ユニーク練習”

投手にとって、コントロールは最も重要な要素。思い通りにボールを操るには、一定の位置でボールをリリースすることが不可欠になる。2012年に沢村賞を受賞するなど、正確無比な制球力を武器にソフトバンクのエースとして活躍した右腕・攝津正氏は、コントロールを磨くトレーニング方法として、ユニークな「軸足上げ投げ」と「軸足前投げ」を紹介している。

制球が定まらない原因の一つに、“手投げ”が挙げられる。腕の力だけで投げようとすると、リリースポイントが安定しない。攝津氏は「体幹を使わないと、強く投げられない」と指摘する。全身の力を連動させバランスよく投球するには、体幹を使ったフォーム作りが不可欠だ。

そこで推奨するのが、軸足を上げてのキャッチボール。右投げなら通常とは逆の、右足を上げた状態で投げる。通常の投げ方だと腕力だけでもある程度強いボールを投げられるが、軸足を上げると、「力が入らないので、体で投げないといけない」と説明する。

また、リリースポイントを打者寄りにするには、右投げなら右足を前に出して投げるドリルが有効だという。軸足を前にして投げることで、腕が自然と前に振られていく。

腕が横振りになり、引っ掛ける球筋が多い投手は、うまくできないという。攝津氏は現役時代、思うように投げられない時は、キャッチボールの前にこのドリルを行っていたそうだ。ユニークな練習が、制球力アップに繋がっていく。（First-Pitch編集部）