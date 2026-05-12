友だちの【デート服選び】に同行。優柔不断な彼女に振りまわされ続けた末、主人公がまさかの行動を...！？

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介。友人のデート服選びに付きあうことになった主人公。快く引き受けたものの、あまりの優柔不断さに何時間も振りまわされることに…。閉店間際まで続いた服選びの行方とは？程よい友だち付きあいについて考えさせられるお話です...！

友人のお願いから始まった長い一日

ある休日、恋の予感に浮かれている友人から「デートに着ていく服を一緒に選んでほしい」と頼まれました。応援したい気持ちから、私は快く引き受け、人気のショッピングモールへ向かいます。 しかし、いざ服選びが始まると様子は一変。 私が「これ似あいそう！」と提案しても、友人は「うーん、なんか違う」となかなか首を縦に振りません。何店舗まわっても決めきれず、私は徐々に不安を感じ始めていました。

終わらない試着と増していく疲労感

その後も、あちこちの店を行き来しながら試着を繰り返す友人。しかし「太って見える」「色が微妙かも」と悩み続け、一向に決断できません。 私が、「最初のワンピースが一番良かったと思うよ」と勧めても、「もう少し見てから」と聞き入れてくれないまま時間だけが過ぎていきます。 気づけば外はすっかり暗くなり、足は疲れ切っていました。それでも服選びは終わる気配がなく、私はただ呆然と時間の流れを感じていました。 この後、主人公は買い物を終わらせるために、思い切った行動に踏み出します…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部