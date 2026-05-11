GW疲れも一発で吹き飛ぶ！

焼肉ライク2大キャンペーンで

しっかり食べてパワーチャージ

ゴールデンウィークが終わると、なんとなく体がだるい、気持ちが上がらないという日々が続くことってありませんか？

しっかり食べてGW疲れをリセットしたい、そんな5月中旬～下旬にかけて、ぴったりのキャンペーンを『焼肉ライク』で見つけました！

しかも2種類のキャンペーンが期間をずらして連続開催されるという、嬉しすぎる内容です。その全貌をさっそくご紹介します！

第1弾-開催中～5/17-

690円～の焼肉セットで

ご飯おかわり自由！

無限ライスキャンペーン

ゴールデンウィーク明けのお財布に優しい、コスパ最高のお得企画！

「焼肉セット」を注文すると、ご飯・キムチ・スープが終日おかわり自由になるキャンペーンです。

連休明けはだるさを感じたり、やる気が出にくかったり、さらに節約志向も高まる時期。だからこそ、手軽にお腹いっぱい満たされてほしいという想いからスタートしたそうです。

期間は5月17日(日)まで。

焼肉セットの中で最も手頃なのは「ちょい焼きセット(うす切りカルビ＆鶏むね)」の690円。

ちょい焼きセット

この価格で、ご飯もキムチもスープも好きなだけおかわりできるのは、まさに神コスパです。

焼肉ライクのご飯

実はかなりの本格派です！

お米へのこだわりが、焼肉の満足度をさらに高めます。

せっかく無限におかわりできるなら、ご飯の質も気になるところ。

『焼肉ライク』では岩手県産の「ひとめぼれ」を使用。

岩手の肥沃な大地とミネラル豊富な水資源で育ったお米は、もっちりとした食感で、粘り・甘み・旨みのバランスに優れているのが特徴です。

さらに、使用するのはその年に収穫された新米のみ。

洗米・浸水・水温まで細かく調整した上で、焼肉に合わせてやや硬めに炊き上げているので、粒立ちの良いごはんが肉の旨みを引き立ててくれます。

さらにテーブルには、にんにくをベースに10種類のスパイスを配合したオリジナル調味料「ど・ストライクふりかけ」が常備されていて、食欲をさらにそそります。

またTKGトッピング(200円)やちょい足しカレー(200円)で気軽に味変を楽しめるのも魅力です。

焼肉オンライスの満足感を、この機会にぜひ堪能してください！

第2弾-5/18～5/28-

焼肉セット注文で

対象メニューのお肉50%増量

ボリューム派にはたまらない、肉増量キャンペーンも開催！

第1弾の無限ライスが終わると、今度は肉そのものを増やしてしまうキャンペーンです。

5月18日(月)から5月28日(木)までの期間中、「焼肉セット」プラス対象商品を追加注文すると、肉量がお値段そのままで50%増量されます。

【対象商品】

・うす切りカルビハーフ370円

・牛ホルモンハーフ320円

・鶏むねハーフ250円

もう少しお肉を食べたいという願いを叶えます。

愛知県内の対象店舗は？

名古屋新幹線口店・名古屋上前津店・中部国際空港セントレア店の3店舗。

名駅、大須、空港内とそれぞれ利便性の高い立地なので、前後の予定に合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。

●名古屋新幹線口店

名古屋市中村区椿町14-7

10:00～23:00(LO22:30)

●名古屋上前津店

名古屋市中区大須3-31-16

11:00～22:30(LO22:00)

●中部国際空港セントレア店

愛知県常滑市セントレア1-1

第1旅客ターミナルビル4F

9:00～21:00(LO20:30)





改めて焼肉ライクとは？

ひとり焼肉の常識を変えた

焼肉ファストフード店

ひとり1台の無煙ロースターを導入した焼肉ファストフード店。

「ひとりでも色々な部位を注文できる」「女性ひとりでも入りやすい」「提供3分以内だから時間がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」という4つの特長で、焼肉の常識を大きく塗り替えてきました。

注文はタッチパネル、飲み物はセルフのウォーターサーバー、会計はセルフレジと全て自分のペースで完結できるスタイルが人気です。

無煙ロースターのため換気能力も高く、煙や臭いを気にせずに楽しめるのも女性にとって嬉しいポイントです(店舗によって異なります)。

ひとり焼肉のハードルをぐっと下げてくれた『焼肉ライク』、5月の2大キャンペーンで、そのコスパの良さを改めて実感できるでしょう。

GW明けのちょっとひと息つきたいとき、お財布を気にすることなく、お得感と満足感を同時に楽しんでください！